EN IMAGES - Déconfinement en Dordogne : aux Grottes de Maxange, la jauge de visiteurs sera réduite de moitié

Après trois mois d'arrêt forcé, les Grottes de Maxange au Buisson de Cadouin vont accueillir de nouveau le public. Sens de circulation dans la boutique, masques obligatoires dans la grotte : tout est prévu pour faire respecter les mesures barrières. La célèbre grotte à concrétions du Périgord Pourpre n'attend plus que ses visiteurs. Reportage au cœur de la galerie.

Nombre de visiteurs réduit dans la grotte

Le plafond étoilé, formé par de petits pics de minéraux (les fameuses concrétions de calcite), LE symbole des Grottes va enfin retrouver ses visiteurs. Cyril Caballero, le directeur des Grottes est heureux de rallumer la lumière : "Le site est beau, entretenu, tout est en fleur. Cela nous fait mal au cœur que personne en profite. On est heureux de faire revivre ce site".

Le plafond étoilé, symbole des Grottes de Maxange © Radio France - Flavien Groyer

La distanciation physique est désormais obligatoire, personne ne peut y échapper. D'ailleurs, le guide veillera au grain. La jauge des touristes sera réduite de moitié tout au long des visites : "On peut pas mettre plus de cinq ou six familles. Si ce sont des familles de quatre, nous aurons 20 à 24 personnes par groupe, si ce sont des familles de deux, 10 à 12 personnes par groupe" explique Cyril Caballero. Ce dernier s'inquiète :"J'ai peur qu'on ne puisse pas accueillir tous ceux qui veulent venir".

Pour accueillir plus de monde, les visites commenceront désormais plus tôt le matin et finiront plus tard le soir.

Au mois d'août, on est d'habitude à 800 personnes par jour. Là, ce sera entre 200 et 400 si tout va bien - Cyril Caballero

A l'intérieur, n'oubliez pas votre petit pull (il ne fait que 13 degrés) et surtout votre masque rappelle le directeur : "Ce qui va changer, c'est le masque pour les gens et la visière pour le guide. Le gel sera obligatoire à l'entrée de la grotte, ce sera sous forme de spray. Les guides ne pourront pas déchirer le talon du ticket".

Les grottes de Maxange attendent les visiteurs © Radio France - Flavien Groyer

Des mesures à l'entrée

Des mesures spécifiques ont également été prises à la réception, au niveau de la billetterie et de la boutique :" Il y aura un écran de plexiglas aux caisses, un fléchage au sol " détaille le patron. Des sens de circulation seront donc indiqués pour éviter les croisements. A l'extérieur, le masque n'est obligatoire car il y a assez de place pour que les distances soient prises entre les visiteurs.