EN IMAGES - Découvrez à quoi va ressembler la future tapisserie de la série Tolkien

Le carton de la future tapisserie Mithrim vient d'être présenté à la Cité internationale de la tapisserie. C'est le 7ème de la série, et il va être envoyé à un lissier pour une tombée de métier en octobre prochain.

Aubusson, France

Le carton, grandeur nature, est monumental : 5 mètres 41 de long sur presque deux mètres de large. Il a fallu trois mois à Delphine Mongeret, dessinatrice-cartonnière, pour terminer le carton de Mithrim, la nouvelle tapisserie de la série Tolkien que vient de présenter la Cité de la tapisserie d'Aubusson.

Le carton entier, entouré d'une frise elle aussi tissée. © Radio France - Céline autin / Cité internationale de la tapisserie

Trois mois de travail pour le carton

Tout commence avec une aquarelle dessinée par Tolkien lui-même. Il faut ensuite passer au carton grandeur nature, c'est-à-dire à ce qui va servir de guide pour le tapissier. Pour réussir, Delphine Mangeret a travaillé sur des reproductions agrandies, qu'elle a ensuite peintes. "De cette manière je peux saisir les nuances entre le foncé, le moyen et le clair. ", explique-t-elle.

Les pointillés utilisés pour coder le carton, à destination du lissier © Radio France - Céline Autin / Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson

Un carton, c'est comme un code à destination du lissier, qui réalisera la tapisserie finale : "Il y a des pointillés par exemple, qui créent une transition dans la couleur. Ça permet de donner des effets de fondus, qu'on remarque quand on est près de la tapisserie, mais pas de loin.", souligne-t-elle. "Je fais et je refais souvent ces couleurs. Pas plus tard qu'hier même !"

Une mystérieuse montagne en arrière-plan

La tapisserie Mithrim aura sa petite part de mystère. Le lac est entouré de montagnes flamboyantes, surplombé d'un ciel qui domine le tableau tout entier. Au centre, on distingue une sorte de montagne qui semble cracher du feu. "Impossible de dire ce que c'est, sourit Delphine Mongeret. La forme était présente sur l'aquarelle dessinée par Tolkien. Mais il n'y en a aucune trace dans les textes du Silmarillon qui parlent de Mithrim."

L'élément au centre du carton Mithrim qui laisse tous les experts rêveurs ... © Radio France - Céline Autin / Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson

A certains, Mithrim rappelle déjà des paysages creusois. Pour Delphine Mongeret, ce serait plutôt la tapisserie Rivendell, cinquième de la série.

"Moi tous les jours, quand je viens à Aubusson, je vois du Rivendell partout en #Creuse." Delphine Mangeret, dessinatrice-cartonnière pour la Cité de la tapisserie et chargée du projet #Tolkien. Reportage à venir sur le nouveau carton, sur @FBCreuse ! 📻 pic.twitter.com/yTnBjcdTdi — Céline Autin (@CelineAutin) May 27, 2019

Ce carton est le septième créé par Delphine Mongeret. Cinq tapisseries ont jusqu'ici été réalisées, sur les 14 que comporte le projet Tolkien de la Cité de la Tapisserie. Le sixième carton est en cours de tissage.