En images, découvrez l’avancée du chantier de Nancy Thermal avec un dôme vosgien

Le chantier de Nancy Thermal avance avec la pose d’un dôme en bois vosgien de 18 mètres de diamètre. Découvrez, en images, l’avancée du chantier. Les carreleurs et plâtriers vont maintenant entrer en action pour une ouverture prévue en 2023, malgré les aléas judiciaires.

Malgré la décision de justice qui a remis en cause l'appel d'offre de la concession de Nancy Thermal, les travaux continuent. La métropole a fait appel mais le chantier avance avec le gros œuvre qui se termine et la pose symbolique d’un dôme en bois vosgien de 14 tonnes. La charpente d’une hauteur de 14 mètres et d’un diamètre de 18 mètres a été installée ce mardi 7 septembre 2021.

Le chantier fait apparaitre le premier petit bassin mis en eau, avec une livraison prévue pour 2022 et une ouverture programmée en 2023, si tout va bien. Pour Mathieu Klein, président de la métropole qui a hérité de ce chantier, « Ce nouveau dôme, c'est le signal architectural d'un chantier qui avance à bon rythme. Ce sera, au-delà d'un lieu de thermalisme, de cure et de soins, un lieu de loisirs attendu. Il y a une attente très forte, c'est un formidable projet, un vecteur d'attractivité».

Nancy Thermal vu d'en haut. © Maxppp - Alexandre Marchi

Même sérénité affichée par le vice-président en charge de l’économie, François Werner, « Les délais de travaux ne sont pas changés. Si la décision de justice est confirmée, il faudra trouver un exploitant. Ça change les conditions d'exploitation et c'est ça qu'on est en train d'examiner ». Mais les élus estiment que le projet, le seul en plein cœur d’une métropole, pourra attirer, si besoin, d’autres exploitants.

C’est spectaculaire et un vrai marqueur architectural

Pour Marc Reymann, directeur de chantier, c’est un projet complexe mais intéressant avec ce dôme rajouté sur le nouveau bâtiment : « Ça a été construit dans les Vosges, on est sur du bois local. C’est spectaculaire, la structure finale n'est pas loin de 40 tonnes et c'est un vrai marqueur architectural avec une structure qui va être revêtue de zinc.»

Un chantier qui mobilise 130 personnes et qui comptera jusqu’à 200 ouvriers et ingénieurs en fin d’année pour les finitions. Le chantier devrait se terminer en 2022 pour des bassins –intérieurs et extérieurs donnant sur le parc Sainte Marie - et saunas ouverts dès 2023.

Le chantier prend forme. © Maxppp - Alexander Marchi

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ecoutez Mathieu Klein, président de la métropole. Copier

Ecoutez Marc Reymann, directeur de chantier Copier