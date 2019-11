EN IMAGES - Découvrez l'exposition Playmobil d'Ambrières-les-Vallées

Ambrières-les-Vallées, France

La première exposition-vente de Playmobil en Mayenne se déroule ce weekend du 16 et 17 novembre à Ambrières-les-Vallées, dans la salle des sports. Pendant deux jours, les parents et les enfants peuvent admirer les différents tableaux des bénévoles de l'association Playmo Family, organisatrice de l'événement. Pirates, Reine des neiges, Western... L'imagination n'a plus de limite avec ces petites figurines mythiques.

Un tableau spécial Far West © Radio France - Clément Conte

Difficile de connaître le nombre exact de pièces apportées en Mayenne pour cette exposition. "On parle de milliers, voire de dizaines de milliers de pièces, explique Anthony Enghehard, le président de Playmo Family. C'est impossible de compter !"

Les soldats partent au combat sur cette table © Radio France - Clément Conte

Les pirates avec les bateaux, pièces mythiques pour beaucoup d'enfants © Radio France - Clément Conte

Créés en 1974, les Playmobil ont toujours la cote. Noah et son cousin Arthur ont une petite préférence pour le château "à la Versailles", la pièce phare de l'exposition. Les différentes maisons qui le composent sont rares aujourd'hui : "Elles ont été vendues dans les années 80 et 90 et elles n'existent plus aujourd'hui. Elles sont très recherchées", développe Anthony Enghehard.

Le tableau représentant un chantier plaît beaucoup aux enfants © Radio France - Clément Conte

Pratique : Ouvert encore ce dimanche de 10h à 18h. Entrée : 2 euros, gratuit pour les moins de 6 ans.