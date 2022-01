EN IMAGES - Découvrez la Chapelle St Yves rénovée à Vannes

C'est une chapelle jésuite unique en Bretagne. Apres trente années de fermeture et un chantier de restauration hors norme qui aura rassemblé durant 18 mois de nombreux corps de métiers et compagnons du devoir pour un montant global de 8,9 millions d'euros, elle sera officiellement inaugurée ce samedi 22 janvier ( visites sur inscription ). Dimanche, la chapelle , nichée dans le collège Jules Simon en face de la mairie, recevra dans la matinée la dédicace de l'Evêque préalable au retour des offices religieux. 3 seront célébrés le même jour.

La Nef vue de la porte d'entrée avec en fond le retable © Radio France - Frédérick Colas

"On est fiers d'avoir pu mener un chantier aussi exemplaire, on a vraiment voulu lui rendre son aspect d'origine souligne Fabien Le Guernevez adjoint à la culture et au patrimoine de la ville de Vannes. Beaucoup de vannetais ont une histoire avec cette chapelle, c'était aussi la chapelle du collège. elle marque le paysage urbain en centre historique".

Le retable restauré. Pour l'instant, le tableau qui le surmonte est une copie © Radio France - Frédérick Colas

L'intérieur a retrouvé son blanc éclatant "Nous remettrons les tableaux quand le badigeon sera sec, d'ici un an précise Florian de Villeneuve, directeur des bâtiments de la ville. On a tout refait de fond en comble, des fondations à la charpente. On a même renforcé la structure avec une ossature métallique pour être sûr que ce bâtiment puisse se transmettre aux générations suivantes. C'est normalement reparti pour des centaines d'années"

La charpente, refaite à l'identique, a été consolidée avec des parties métalliques © Radio France - Frédérick Colas

Outre sa mission cultuelle, la chapelle sera aussi ouverte aux associations artistiques, musicales notamment, et aux collégiens de Jules Simon qui pourront y répéter. Pour cela le bâtiment a été rendu intelligent. "Nous avons souhaité optimiser l'accès et l'usage détaille Hortense le Pape adjointe à l'urbanisme et aux bâtiments. Si une association demande par exemple un accès pour une répétition , le chauffage sera allumé 20 minutes avant, les membres recevront un QR Code sur leur smartphone qui leur permettra d'entrer seulement là où ils en ont besoin. Et les lumières et le chauffage se couperont à la fin de la période prévue, dès qu'il n'y aura plus personne à l'intérieur" .

Le clocheton qui avait disparu a été recréé © Radio France - Frédérick Colas

Même la crypte voûtée et ses fresque ont été restaurées, la pierre sculptée qui en ornait le centre a été nettoyée et sera bientôt exposée.

La crypte, pillée à la révolution, abritait la dépouille du père jésuite Adrien Daran, l'un des maîtres d'oeuvre de la chapelle © Radio France - Frédérick Colas