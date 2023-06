EN IMAGES - Découvrez la Cité des Climats et des vins de Bourgogne à Beaune

La Cité des Climats et des vins de Bourgogne de Beaune est inaugurée ce vendredi 16 juin 2023

La Cité des Climats et des vins de Bourgogne de Beaune est inaugurée ce vendredi 16 juin 2023, avant son ouverture au public ce samedi. Elle fait partie d'un réseau de trois cités, avec celle de Chablis dans l'Yonne et de Mâcon en Saône-et-Loire. Ce réseau veut promouvoir le terroir viticole bourguignon avec des expositions, des ateliers, des dégustations. Après 18 mois de travaux et 15 millions d'euros d'investissement, la Cité est prête pour accueillir le public : 120 000 visiteurs sont espérés chaque année.

La construction de la Cité a coûté 15 millions d'euros, 12 000 visiteurs sont espérés chaque année © Radio France - Adrien Beria

