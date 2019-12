EN IMAGES - Découvrez la future grande bibliothèque de Besançon

Besançon, France

Les élus du conseil de communauté de Grand Besançon Métropole ont donné ce lundi le coup d'envoi du projet de grande bibliothèque universitaire et d'agglomération sur une partie du site de l'hôpital St Jacques: choix de l'architecte, la parisienne Pascale Guédot, et lancement du marché de maîtrise d'oeuvre. L'occasion de découvrir les toutes premières images de ce bâtiment de laiton, pierre de Besançon et bois, de plus de 10.000 mètres carrés et d'une capacité d'accueil de 1700 places.

La future grande bibliothèque vue depuis Chamars - © RSI Studio

L'accueil de la bibliothèque d'agglomération - © RSI Studio

L'accueil de la bibliothèque universitaire de lettres et de sciences humaines - © RSI Studio

La future grande bibliothèque vue depuis le pont Canot - © RSI Studio

Le secteur jeunesse de la future grande bibliothèque - © RSI Studio

La verrière centrale de la future grande bibliothèque - © RSI Studio

La verrière centrale vue depuis une arche - © RSI Studio