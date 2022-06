En images - Découvrez la nouvelle fresque sur le sol de la rue Jeanne d'Arc à Rouen

Au pied de la Tour Saint-André, au croisement entre la rue aux Ours et la rue Jeanne d'Arc, une immense rosace bleu pétrole a fait, cette semaine, son apparition. Elle est encerclée par une dizaine de gouttes, elles aussi de la même couleur. "C'est un hommage à la tour Saint-André, explique inkOJ, l'artiste rouennais missionné par la métropole de Rouen pour réaliser cette fresque. Si vous allez dessus, vous verrez le plan qui est au milieu et quatre baies à arc brisé qui sont typiques du gothique."

Au total, cinq fresques vont être installés rue Jeanne d'Arc. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Cinq fresques

Ce dessin, commencé ce lundi, fait partie d'une nouvelle étape dans les travaux de réaménagement de la rue, qui ont débuté au mois d'avril. Au total, cinq fresques seront dessinées à cinq carrefours de la rue Jeanne d'Arc. Les travaux doivent durer au moins cinq semaines.

"La demande initiale était l'aménagement graphique de la rue et l'intervention spécifique sur chaque carrefour, explique inkOJ. Comme je travaille sur le patrimoine, la métropole m'a demandé de traiter de la question parce qu'elle savait que je traitais du patrimoine qui est très riche à Rouen."

Apaiser la rue Jeanne d'Arc

"On s'est demandé comment est-ce qu'on peut à la fois apaiser la rue Jeanne d'Arc, la rendre plus sécurisée, plus agréable et en même temps apporter cette ambition culturelle pour tout le monde, explique de son côté Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la métropole de Rouen. Je pense que c'est une oeuvre qui va se vivre sous les pieds mais aussi vue du ciel, depuis les balcons. Ça va donner envie de comprendre le motif qui est là, il rappelle la tour Saint-André, pourquoi le motif après il va rappeler d'autres éléments etc."

Ces autres éléments, ils restent pour le moment secret. Ils ne seront dévoilés qu'au moment de la pose, selon les volontés de l'artiste.