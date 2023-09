EN IMAGES - Découvrez la nouvelle salle d'Antarès au Mans, après les travaux de l'été

Antarès s'apprête à rouvrir ses portes avec un nouveau look. Exit les fauteuils rouges, place au noir : les 6.000 sièges de la salle du Mans ont été entièrement remplacés, sans réduire la capacité de la salle. France Bleu vous fait découvrir en images.

ⓘ Publicité

Plus confortables

Toutes les catégories de fauteuils ont été repensées. Les fauteuils de dernière catégorie, les moins chers, sont désormais pliants. Plus pratique quand il faut rejoindre sa place : il n'y a plus besoin d'enjamber tous les voisins avant d'arriver au milieu de la rangée ! Ils bénéficient aussi tous d'un renfort en mousse sur l'assise et le dossier.

Le noir domine désormais dans la salle, même si les peintures grises et rouges sont toujours présentes. © Radio France - Milena Aellig

Les fauteuils de dernière catégorie © Radio France - Milena Aellig

Les fauteuils de première catégorie ont, eux aussi, connu une montée en gamme, avec de la mousse sur tout le long de l'assise et du dossier. Jérôme Nalliod-Izacard, le directeur d'Antarès se réjouit : "Où qu'on soit assis dans la salle, on est mieux qu'il y a quatre mois".

Les fauteuils de catégorie 1, situés sur les longueurs de la salle sont encore plus renforcés. © Radio France - Milena Aellig

Le choix du noir et de l'automatisation

Le rouge a été abandonné, place au noir. Un choix justifié par la polyvalence de la salle : elle sert bien sûr d'antre mythique au MSB pour ses matchs à domicile et ses entrainements, mais lorsqu'elle est utilisée pour des concerts, le rouge était trop dérangeant dans certaines scénographies. Il fallait alors les couvrir d'une bâche disgracieuse. Désormais il est plus facile de les dissimuler.

loading

Par ailleurs, toutes les tribunes ont été automatisées. La salle peut parfois être démontée et remontée trois à quatre fois en une semaine : pour des concerts, entrainements ou matchs du MSB. C'est une maintenance lourde et coûteuse. L'automatisation des tribunes permet un gain de temps considérable et une pénibilité réduite pour les équipes de la salle.

À terme, l'espoir est de pouvoir inscrire Le Mans comme étape de tournée indispensable sur des grosses têtes d'affiches en proposant une salle entièrement fonctionnelle en terme technique et de confort des spectateurs, c'est en tout cas l'espoir.

Quatre mois de travaux

Les travaux ont été effectués dans un temps record, quatre mois, la signalétique a également été entièrement refaite, ainsi que certains revêtements de sols. Des panneaux solaires devraient être installés prochainement pour couvrir une partie des besoins en électricité de la salle.

La salle d'Antarès accueillera le premier match du MSB à domicile ce samedi à 18h30 ! Avis aux nostalgiques, certains des vieux fauteuils rouges d'Antarès vont être réutilisés dans le stade de Sablé-sur-Sarthe et au complexe sportif de la Californie au Mans.