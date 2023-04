EN IMAGES - Découvrez la nouvelle salle "Le bureau des présidents" au musée Jacques Chirac de Sarran (Corrèze)

C'est une première en Corrèze, et sûrement en France. Le salon doré , ou bureau des présidents, est exposé dès ce dimanche 9 avril au musée Jacques Chirac de Sarran. Il participe à un renouvellement de ce musée qui doit permettre d'évoquer les valeurs de la République.

Pour réaliser cette salle, qui est l'ancienne salle des cinq continents, contenant les cadeaux protocolaires glanés par Jacques Chirac durant ses voyages, l'équipe du musée a dû obtenir les autorisations pour pénétrer à l'Elysée, et réaliser les 800 photographies nécessaires pour mettre en forme le salon doré. Et évidemment se faire prêter le fameux objet, mais qui n'est pas seul d'ailleurs. Le gros globe terrestre qui connecte le président au monde ainsi que des fauteuils sont aussi dans le salon.

Le gros globe terrestre du salon doré au musée Jacques Chirac à Sarran (Corrèze) © Radio France - Mickaël Chailloux

Les fauteuils et le bureau des présidents au musée Jacques Chirac de Sarran en Corrèze © Radio France - Mickaël Chailloux

"Je suis très émue" a réagi Claude Chirac

Pour Claude Chirac, qui a bien connu ce bureau, "c'est vraiment une évocation qui est très fidèle. J'ai été impressionnée" a-t-elle réagi en découvrant la pièce pour la première fois.

Claude Chirac devant le portrait de son père, photographié par Bettina Rheims © Radio France - Mickaël Chailloux

Une salle des portraits et une expo sur Opinel

Ce n'est pas la seule nouveauté à découvrir ce dimanche 9 avril. En effet, une exposition autour de l'entreprise Opinel et de son savoir-faire ainsi qu'une galerie des portraits officiels des présidents dans l'histoire sont au programme. Symbole d'une volonté non pas de gommer l'ancien président dans son fief, mais d'élargir le propos du musée explique le président du conseil départemental de Corrèze Pascal Coste : "Le musée Jacques Chirac restera toujours le musée Jacques Chirac, mais il s'agit de l'ouvrir à ce qu'est la présidence et les valeurs de la République."

La galerie de portraits exposés au musée Jacques Chirac de Sarran © Radio France - Mickaël Chailloux

Des couteaux Opinel dans l'exposition du même nom au musée Jacques Chirac en Corrèze, à Sarran © Radio France - Mickaël Chailloux

Le musée ouvre ses portes ce dimanche 9 avril à 10 heures. Plein tarif : 4 euros 50.