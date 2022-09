EN IMAGES - Découvrez le musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien pendant les Journées du patrimoine

De nombreux sites mayennais sont ouverts et gratuits pour la plupart ce week-end des 17 et 18 septembre pour les Journées européennes du patrimoine. Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir le musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien dans le sud de notre beau département.

C'est le temps idéal pour passer un moment dans l'univers fantastique et étrange de Robert Tatin.

Et si vous profitez des Journées européennes du patrimoine pour vous promener dans les nombreux sites mayennais ouverts au public pendant ce week-end des 17 et 18 septembre ? Le musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien accueille gratuitement et en continu les visiteurs de 10 heures à 18 heures. Cette semaine, le musée mayennais a pris la 11e place du classement du monument préféré des Français, l'émission de Stéphane Bern diffusée sur France 3.

Robert Tatin a travaillé pendant les 20 dernières années de sa vie à la création de son "Étrange musée" à Cossé-le-Vivien. © Radio France - Selma Riche

Toute l'œuvre de Robert Tatin s'inspire de sa découverte de l'Amérique du Sud et de son histoire. © Radio France - Selma Riche

L'Allée des Géants emmène le visiteur à la découverte de l'art de Robert Tatin. © Radio France - Selma Riche

Robert Tatin a commencé la création de son musée en 1962 à l'âge de 60 ans. © Radio France - Selma Riche