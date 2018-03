Le Havre, France

Avis aux aficionados de musiques actuelles, vous savez celle qui font "boum boum boum". Les nouveaux locaux du Centre d'expressions musicales (CEM) du Havre ont été inaugurés ce week-end.

Depuis sa création en 1986, le CEM se trouvait rue Franklin, dans le quartier Anatole France-Danton. Il est désormais installé dans le Fort de Tourneville, une ancienne caserne militaire sur les hauteurs de la commune.

Le lieu a été entièrement réhabilité et on y trouve désormais des studios de répétition, une salle de concert, un bar, et surtout une école de musique. Un projet à 6,5 millions d'euros, répartis entre l'association CEM, et les collectivité territoriales, dont la ville du Havre.

"C'est un lieu magique, observe un Havraise venue visiter. J'adore les vieilles battisse, les monuments historiques. En faire quelque chose d'aussi bien, je trouve ça merveilleux."

17 salles de cours

Les 800 élèves du CEM ont maintenant à leur disposition 2300 mètres carrés, divisés en 17 salles de cours. "Ça n'a vraiment rien à voir avec les anciens locaux, assure Ethan, 14 ans, qui prend des cours de batterie ici, une fois par semaine. Il y a plus de place, c'est mieux isolé. C'est vraiment cool de jouer ici !"

Deux architectes spécialisés dans la réhabilitation de sites militaires en lieux culturels ont adapté le Fort de Tourneville, et ses voûtes, à la pratique des musiques actuelles. "Le point fort, c'était les murs très épais, précise Sandrine Mandeville. Nos musiques ne gênent pas les voisins et d'une salle à une autre on n'entend rien du tout. Il a quand même fallu traiter au niveau acoustique pour que le son soit bon, mais ce sont des choses que l'on sait faire."

Nouveaux cours

Dans ces nouveaux locaux, et avec davantage d'équipements, le CEM peut maintenant proposer des choses inenvisageables auparavant. "Des ateliers de percussions par exemple, on avait essayé rue Franklin, mais c'était intenable. On peut aussi faire des cours de guitares à plusieurs, produire de la musique électronique..."

"On a un champ des possible très grand qui s'ouvre devant nous, reprend la directrice. On va pouvoir continuer le travail que l'on faisait, mais dans de meilleures conditions. Et c'est un très grand bonheur.

A la rentrée de septembre, de nouveaux cours seront proposés. L'école estime pouvoir accueillir 1200 élèves.