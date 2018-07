L'îlot Tison, à Poitiers, a été inauguré dimanche après plusieurs mois de travaux. Le site, qui était devenu une friche industrielle, propose désormais des espaces de pique-nique et de promenade au bord de la rivière du Clain.

Poitiers, France

Les poitevins ont pu découvrir dimanche le tout nouvel îlot Tison, inauguré après plusieurs mois de travaux et une enveloppe travaux et aménagement de 4 millions d'euros. Cet îlot situé en bord de Clain, qui était devenu une friche industrielle, devient un espace pour faire un pique-nique et se promener.

Un coin pique-nique a été prévu à l'abris du vent et de la pluie. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Une passerelle qui fait le lien entre le centre-ville et les Trois-Cités

L'objectif du parc de l'îlot Tison : des endroits de repos pour les poitevins. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Des tables de pique-nique ont été disposées en bord de Clain. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Un espace de 18 000 mètres carrés

La passerelle qui traverse le Clain permet aussi de rejoindre le quartier des Trois-Cités. © Radio France - Manon Vautier-Chollet