EN IMAGES - Lyon : découvrez le programme de la Fête des Lumières 2021

Après une édition 2020 restreinte à cause de la pandémie de Covid-19, cet évènement culturel et touristique retrouve un format long, étalé sur quatre jours et dans toute la ville.

La Fête des Lumières 2021 se tiendra du 8 au 11 décembre 2021. Le maire EELV de Lyon, Grégory Doucet, promet une édition "féerique" avec des œuvres "grandioses" et d'autres "plus intimistes". Sur les façades des immeubles du centre-ville, dans les parcs, sur les berges de la Saône et du Rhône, sur les frontons des églises, 28 installations en sons et lumières vous permettront de découvrir Lyon, de nuit, comme vous ne l'avez jamais vue.

Parmi les rendez-vous incontournables : la colline de Fourvière et le Vieux Lyon, avec la cathédrale Saint-Jean et la gare Saint-Paul. À ne pas manquer non plus : la place Bellecour, la place Louis Pradel, le parc de la Tête d'Or et les Subsistances.

Rendez-vous de 19 à 23 heures mercredi 8 et jeudi 9 décembre, de 20 heures à minuit vendredi 10 et samedi 11 décembre.

Mercredi 8 et jeudi 9 décembre : 19h - 23h

Vendredi 10 et samedi 11 décembre : 20h - 0h

