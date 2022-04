EN IMAGES - Découvrez les coulisses du film qui se tourne en ce moment au tribunal du Mans

Des avocats, des juges, un accusé, du public : tout ressemble à un procès classique sauf que ces personnes… sont en réalité des acteurs. Pendant deux jours, mercredi 13 et jeudi 14 avril, l’équipe du film Il n’y a pas d’ombre dans le désert enregistre ses dernières scènes au Mans. France Bleu Maine y était.

Au premier rang du public, l’actrice Valeria Bruni Tedeschi joue le rôle d’une écrivaine française. Elle assiste au procès d’un nazi à Tel Aviv, en Israël, au début des années 2000.

De la figuration pour la première fois

Autour de l’actrice, une vingtaine de figurants manceaux. La plupart sont des amateurs, c'est le cas d'Arlette, 72 ans. Elle est ravie de participer à cette "expérience extraordinaire. Je n’ai jamais pensé qu’après 70 ans je commencerai une autre carrière. C’est merveilleux de voir comment se crée un film : la précision, l’exigence. Tout ce que ça représente pour les techniciens."

Les manceaux, Arlette et Jean-Noël, sont figurants dans un film pour la première fois de leur vie. © Radio France - Lucie Amadieu

Assis à côté d’elle, Jean-Noël a 77 ans. Ce Manceau ne pensait pas que ses cheveux blancs lui permettrait de décrocher un rôle au cinéma. "Il cherchait des hommes de plus de 70 ans avec des cheveux blancs, c’est mon cas. J’ai donc candidaté. J’ai envoyé des photos de moi et un jour, on m’a appelé pour me dire que j’étais pris."

Arlette et Jean-Noël étaient surpris qu’un réalisateur souhaite des figurants de leur âge. S’il a fait ce choix, c’est parce que le film se déroule au début des années 2000, cinquante ans après la Seconde guerre mondiale. Les figurants doivent donner l’illusion d’être des rescapés de la Shoah.

Le témoignage d'Arlette Copier

Le tribunal du Mans a séduit le réalisateur

Le réalisateur, Yossi Aviram, a choisi la salle des assisses du Mans car "elle est moderne. Elle ressemble à un tribunal en Israël." Le temps du tournage, le tribunal a subi quelques modifications : une signalétique en hébreu, deux drapeaux israéliens et un blason (que l’on retrouve dans tous les tribunaux israéliens) ont été installés derrière les juges.

Yossi Aviram est le réalisateur du film "Il n'y a pas d'ombre dans le désert". © Radio France - Lucie Amadieu

Au-delà de son tribunal, Le Mans attire pour sa vieille ville. Farid Rezkallah, le producteur du film Il n’y a pas d’ombre dans le désert constate l’engouement des réalisateurs. "La région Pays de la Loire participe beaucoup aux financements de films. Nous avons de bons techniciens localement et puis il faut reconnaître que la proximité avec Paris est un atout."

D’autres endroits du Mans seront à voir au cinéma, comme la clinique Du Pré, un appartement et un hôtel. Le film sera sur les écrans courant 2024.