EN IMAGES - Découvrez les quatre sites bretons retenus pour le loto du patrimoine

Quatre sites variés qui témoignent de la richesse et de la diversité du patrimoine breton. La mission patrimoine vient de dévoiler lundi 4 septembre la liste des 100 sites départementaux en péril. Cent sites qui bénéficieront du soutien de la sixième édition de l’offre de jeux Mission Patrimoine, le loto du patrimoine lancé ce lundi. Chaque site connaîtra à la fin de l'année le montant de la dotation.

Côtes-d'Armor : le manoir de Kerhors à Kerbors

Le site du manoir de Kerhors à Kerbors - Thibaut Robert

Le site est composé d'importants vestiges du manoir et de ses annexes qui ont été édifiés entre le 15e et le 17e siècle. Au 18e siècle, il devient une ferme puis une exploitation agricole. En 1980, un particulier le rachète et effectue d'importants travaux. Il est ensuite revendu en 1998 au propriétaire actuel. L'état du site nécessite désormais des travaux en urgence pour consolider les bâtiments. Ils vont pouvoir débuter en 2024 grâce – notamment- à la dotation de la mission du patrimoine.

Finistère : la redoute des Blancs Sablons au Conquet

LA redoute des Blancs Sablons au Conquet - Dominique Guillaume/Fondation du patrimoine

Le projet – porté par la mairie du Conquet – vise à restaurer et à ouvrir la redoute en l'intégrant au site des Blancs Sablons et de sa plage réputée. Cette petite fortification imaginée par Vauban a été construite au 17e siècle par l'ingénieur Mollart. Sa rénovation va s'inscrire dans une politique globale d'aménagement du site des Blancs Sablons et de la presqu'île de Kermorvan. Le phare de Kermorvan a ainsi été rénové et ouvert en 2022 au public avec une fréquentation au rendez-vous

Ille-et-Vilaine : l'église Saint-Pierre à Mont-Dol

Ce joyau date de la seconde moitié du 12e siècle, construit sur un édifice du 6e siècle. L'église n'a connu que peu de modification durant la période médiévale, mis à part la construction d'un clocher au 14e et 15e siècle. L'intérieur témoigne donc de son ancienneté. Et c'est justement cet intérieur qui est menacé par la dégradation des couvertures et charpentes. Les fresques sont lentement effacée par de l'eau ruisselante. Lors de leurs restaurations dans les années 197, les produits utilisés ont favorisé l'apparition de champignons.

Morbihan : le château de Bothané à Guidel

Le château de Bothané à Guidel - Antoine Borzeix/M et mme Dunoyer

Surplombant la rivière Laïta, le château de Bothané est campé sur une vaste terrasse ouverte sur la forêt de Carnoët. Sa construction date du 19e siècle et les actuels propriétaires le loue pour célébrer des mariages. Mais, malheureusement, la toiture complexe présente des signes de grande fatigue et l'activité économique qui permet d'entretenir le site est menacée par les toitures qui montrent des signes de grande fatigue. Ainsi, près de 1000 m2 sont entièrement à restaurer.

Un site emblématique de Bretagne dévoilé en mars 2023

Le château de Montmuran aux Iffs - Simon Boursier/Fondation du patrimoine

En mars 2023, la mission avait dévoilé 18 projets emblématiques. Pour la Bretagne, il s'agit du Château de Montmuran aux Iffs en Ille-et-Vilaine.