EN IMAGES - Découvrez les trois nouveaux lionceaux du zoo de la Boissière du Doré

Ne vous attendez pas à les entendre rugir, ils commencent à peine à se tenir debout et à marcher. Trois lionceaux sont nés à la mi-juillet au zoo de la Boissière du Doré, à l'est de la Loire-Atlantique. Depuis, ils apprennent à faire connaissance avec leur maman, Taya, une lionne de 4 ans, dans leur enclos. Les trois bébés lions se portent bien.

Mâles ou femelles ?

On ne sait pas encore s'il s'agit de mâles ou de femelles. Les soigneurs du parc le découvriront lorsqu'ils les sortiront de leur enclos pour les pucer. On leur donnera alors un nom. Mais ce ne sera pas avant quatre à cinq semaines, le temps que le lien se fasse avec leur mère, et qu'ils soient suffisamment forts pour se défendre face aux deux autres lions adultes de leur parc de près de deux hectares : Deema, leur père, et Katani, leur tante.

A la naissance, les trois lionceaux pesaient entre 350 et 400 grammes. "Aujourd'hui, à vue de nez, ils peuvent faire entre 800 grammes et 1 kilo", estime le directeur du zoo de la Boissière du Doré, Sébastien Laurent. Ce dernier espère pouvoir présenter les lionceaux au public à la fin du mois d'août.

Les trois lionceaux du zoo de la Boissière du Doré. - Zoo de la Boissière du Doré