EN IMAGES | Depuis 18 ans, Chantal Mirabaud bichonne les jardins du manoir de Favry

Chantal Mirabaud a racheté le manoir de Favry en 2003 et a consacré sa vie à le restaurer et à concevoir ces merveilleux jardins

Lorsqu'elle achète le manoir de Favry en 2003, Chantal Mirabaud est loin d’imaginer qu'elle y passera toutes ses journées, à bichonner les quatre jardins entourant la propriété. "_Ce fût un travail de titan_, avec des moments de découragement je ne vous le cache pas. J'ai arraché, arasé, planté, ciselé, taillé, sculpté. Je pratique les arts florissants depuis vingt ans avec le même enthousiasme" sourit la propriétaire.

Une autodidacte

À l'entrée du domaine, des arbustes japonais, des Ligustrum Japonica, se dressent fièrement. Derrière on aperçoit une gloriette végétale qui recouvre l'emplacement d'un vieux puit. Des clématites poussent tranquillement sur la structure. Certaines ont été mangées par des chevreuils. Chantal Mirabaud a voulu ses jardins comme une invitation à la méditation, au rêve. Cette passionnée des arts de la table a appris toutes les techniques elle-même, sans aucune formation en paysagerie. "Je me suis laissé guider par l'interprétation du lieu, et par mon instinct. Cela a été un travail de fourmi pour tenter de limiter les erreurs" poursuit-elle.

Les Ligustrum Japonica à l'entrée du manoir de Favry © Radio France - Martin Cotta

La gloriette qui recouvre l'ancien puits du manoir de Favry © Radio France - Martin Cotta

La rivière de la Vaige borde une partie du manoir. Chantal Mirabaud y a installé un potager aux accents médiévaux. "Il y a un double maillage d'allées en forme de croix latine et puis des plessis tressés. J'ai aussi voulu lui donner une interprétation contemporaine des jardins de l'Eden" explique cette amoureuse de l'Histoire.

L'autre artisan des jardins de Favry s'appelle Didier Dubeau, un paysagiste contacté presque par hasard en 2013, et qui est parti à la retraite au printemps. L'homme est pudique et ne souhaite pas trop montrer sa fierté de voir les jardins récompensés. "Je n'arrive plus à voir le côté magnifique (rires) car j'ai passé beaucoup de temps ici. Quand je regarde les jardins je me souviens des coins où j'ai eu des problèmes, où la tondeuse est tombée en panne" glisse avec humour l'ancien paysagiste.

Le potager aux influences médiévales et contemporaines © Radio France - Martin Cotta

3 sites labellisés en Mayenne

Le Manoir de Favry conservera son label "Jardin Remarquable" pour cinq ans. Il offrira un joli coup de projecteur à la commune de Préaux, dont le maire Roland Foucaux ne tarie pas d'éloge. "On est tout le temps surpris ici. Notamment par le jardin à la française qui n'en est pas vraiment un. C'est un réel plaisir de venir". La mission de Chantal Mirabaud est donc remplie : réveiller cette belle endormie, ce manoir de Favry construit entre le 15e et le 16e siècle, qui appartenait dans les années 90 à un ambassadeur des Pays-Bas. En Mayenne le parc et le jardin du château de Clivoy à Chailland et les jardins de la Pellerine ont aussi obtenu le label "Jardin Remarquable", créé en 2004 par le ministère de la Culture.