EN IMAGES - Depuis la basilique, les cloches ont carillonné à Annecy pour Pâques

Pâques, ce sont les chocolats, mais aussi les cloches ! Celles du carillon de la basilique de la Visitation à Annecy ont retenti ce dimanche pendant une heure, offrant un concert audible à près de 3 kilomètres à la ronde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En haut des 150 marches qui grimpent jusqu'au clocher, on découvre Jean-Bernard Lemoine, le carillonneur, "depuis quoi, pfff... 38 ans !" Bientôt octogénaire, Jean-Bernard est un passionné, de l'Association du Carillon Auvergne-Rhône-Alpes. Il est l'un des 26 musiciens - seulement ! - en France à savoir jouer sur des carillons de cette taille-là. C'est lui qui a donné un concert de près d'une heure à Annecy ce dimanche à l'occasion de la fête de Pâques. C'est encore lui qui jouera ce lundi, à 16 heures, à Taninges.

Comme un piano

L'instrument ressemble à un piano grossier, tout en bois, surmonté de câbles reliés aux 38 cloches que compte le clocher de la basilique, "la seule différence, c'est qu'on tape sur des cloches, pas sur des cordes" explique Jean-Bernard. Et qu'on les tape avec la main quasi-entière, voire les poings, pas avec seulement les doigts.

Jean-Bernard Lemoine, de l'Association du Carillon Auvergne-Rhône-Alpes © Radio France - Damien Triomphe

Tout en haut de la basilique, avec Jean-Bernard, le carillonneur d'Annecy Copier

De la musique, pas de la religion

Des concerts de carillon sont donnés pour le spectacle, mais l'instrument est aussi utilisé pour les commémorations, comme les fêtes nationales, et pour les fêtes religieuses comme Noël ou Pâques. Mais le carillonneur insiste : sa musique n'est pas utilisée pour l'office. "Le carillon n'est pas religieux. C'est un instrument de musique qui est né il y a à peu près 500 ans, en Belgique. Il est né au départ dans des beffrois municipaux" raconte-t-il, "mais comme on n'a pas beaucoup de beffrois en France, on joue dans des églises, parce qu'il faut que le carillon soit perché à 20, 30 mètres de hauteur !" On peut jouer de tout : du Mozart, du Léo Ferré, du folklore !"

Les 38 cloches de la basilique ont carillonné ce dimanche - la plus grosse d'entre elles, le gros bourdon, fait 4,5 tonnes © Radio France - Damien Triomphe