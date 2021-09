EN IMAGES - Dernière ligne droite avant l'ouverture du Festival de Loire, à Orléans

La 10ème édition du Festival de Loire ouvre ce mercredi 22 septembre, à Orléans. Sur deux kilomètres de quai, au bord de la Loire, professionnels et bénévoles s'activent pour que ce grand rassemblement de la marine fluviale soit une réussite.

C'est la dernière ligne droite. Ce mercredi 22 septembre, tout doit être prêt pour l'ouverture du Festival de Loire. Plus de 700 mariniers et 220 bateaux sont attendus à Orléans, pour ce grand rassemblement de la marine fluviale sur les quais de Loire.

Plus de 200 personnes mobilisées

"Pas de souci, on sera prêts", lance Arnaud. Avec son équipe, il est chargé du montage des stands, en particulier une grande structure en bois qui accueillera les services de la Ville. Plus de 200 personnes sont mobilisées sur ce grand chantier, depuis le lundi 13 septembre.

Un peu plus loin sur les quais, Hervé est chargé de répandre du foin au sol. "Je prépare l'enclos pour les chevaux de trait, dit-il, un peu essoufflé. C'est une tradition sur cet événement, pour rappeler qu'à l'époque, une partie du trafic était fait avec du halage, avec des chevaux de trait qui tiraient les bateaux sur la Loire."

Hervé prépare un enclos de 100 mètres carré pour accueillir deux chevaux de trait. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Le stand qui connaît la plus forte affluence, c'est celui de l'accueil des mariniers tenu par l'équipe de Marie. "On leur donne leurs sacs d'équipage, leurs tee-shirts, leurs tickets pour les parkings, les restaurants, leurs plaques de bateaux... On est un peu leurs nounous !", sourit-elle.

Le stand de l'accueil est le premier lieu de rendez-vous des nombreux mariniers attendus à Orléans. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Pour ce 10ème anniversaire, les anciens invités d'honneur sont de retour. Hollandais, italiens, espagnols... Les différentes délégations représentent une cinquantaine d'étrangers qu'il faut accueillir. C'est la mission de Nadège Pavec, coordinatrice du festival pour la société EVT : "Dans un premier temps, on gère d'abord l'hébergement, la restauration, les emplacements des bateaux, leurs stands, dit-elle. C'est la phase préparatoire, c'est important, surtout pour les nouveaux venus. Il faut les mettre à l'aise."

Nadège Pavec est chargée, avec son équipe, de toute l'organisation du festival, en particulier des animations sur la Loire. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Et pour accueillir les 220 bateaux attendus, des pontons mobiles ont été aménagés. "C'est une phase assez délicate, précise Nadège Pavec. La Loire a un niveau assez élevé avec beaucoup de courant, en ce moment. Il faut qu'on s'adapte pour que tous les bateaux soient correctement amarrés."

Des pontons mobiles ont été installés le long des quais pour amarrer les nombreux bateaux attendus à Orléans. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Cette grande fourmilière s'active ainsi sur les deux kilomètres de quais, sans précipitation, juste quelques derniers détails à régler avant l'ouverture du festival, ce mercredi, pour cinq jours de fête.

