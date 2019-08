EN IMAGES - Derniers préparatifs avant la 14e fresque historique de Bridiers, à La Souterraine

Bridiers, La Souterraine, France

Après des mois et des mois de travail, c'est bientôt l'heure du lever de rideau ! La fresque historique, 14e édition, est de retour ce vendredi soir à la tour de Bridiers, à La Souterraine. Jusqu'au lundi 5 août, il y aura au total quatre représentations du tout nouveau spectacle est intitulé "Cap sur la liberté". Et pour que tout soit parfait, d'ultimes répétitions ont eu lieu cette semaine.

Pour cette dernière ligne droite, une grosse partie des 600 bénévoles se sont rassemblés sur le site, mercredi et jeudi soir. Beaucoup de figurants en costumes, comme Anne-Paule. "Je suis une paysanne sostranienne typique, avec une jupe longue et un tablier. On va aussi ajouter une cocarde pour faire la Révolution !"

Cette année, Anne-Paule (2e à gauche) participe pour la toute première fois. © Radio France - Hélène Fromenty

Si certains ont participé à toutes les fresques, pour elle, c'est une grande première. "J'ai voulu rejoindre mes copines, confie-t-elle en riant. Cela faisait plusieurs années qu'on me sollicitait, donc cette année j'ai dit 'j'y vais' !"

Après le thème des guerres mondiales l'an passé, vous plongerez cette fois pendant une heure et demi au cœur d'un périple maritime à la fin du 18e siècle. Comme toujours, des lumières, de la musique, des effets spéciaux ou encore de la pyrotechnie agrémenteront le show.

Mais préparez vous à découvrir un tout nouveau décor avec notamment une frégate du 18e siècle - 8 canons, 30 mètres de long, 20 mètres de haut - déjà installée au pied de la tour : c'est "le plus gros décor jamais réalisé" pour Bridiers.

"C'est très excitant de changer d'histoire chaque année, assure Louise, 17 ans et déjà quatre représentations au compteur. L'an dernier, j'étais une jeune fille bourgeoise et là je suis une paysanne. Au moins ce n'est pas ennuyant et c'est même intéressant culturellement. Et puis ce bateau est magnifique, on se sent tout petit à côté !"

Les quelques 500 bénévoles participent aux dernières répétitions. © Radio France - Hélène Fromenty

Batailles navales et cour de Versailles

Au cœur du scénario de ce nouveau spectacle, un personnage historique - Justin-Bonaventure Morard de Galles, le premier sénateur de la Creuse - et un personnage de fiction - Baptiste, un jeune charpentier de marine.

Les spectateurs vont suivre leur périple, de la Noël 1758 à la Saint-Jean 1800, au fil de batailles navales, de réceptions à la cour de Versailles, ou encore d'escales au quatre coins du monde.

Pour que tout soit parfait, les figurants répètent chaque tableau l'un après l'autre. Ils révisent leur positions, leurs gestuelles.... Les accessoires de chacun sont aussi passés au peigne fin. "Ça peut être un chapeau qui manque, une guêtre qui n'est pas à la bonne taille, une chemise de la mauvaise couleur," énumère Catherine, responsable de l'habillement des acteurs.

Tous les tableaux du spectacle sont répétés l'un après l'autre, ici la cour de Versailles. © Radio France - Hélène Fromenty

Cette année, 200 nouveaux costumes ont été créés, ce qui porte à 2.000 le nombre de tenues pour le spectacle. Depuis les gradins, "les petites-mains" admirent leurs réalisations. "On a beaucoup travaillé, jusqu'à deux soirs par semaines, raconte Lucette. On est vraiment très fières de les voir enfin portés !"

Pour ce spectacle inédit, 200 nouveaux costumes ont été confectionnés. © Radio France - Hélène Fromenty

Au total, le show rassemble près de 2.000 costumes d'époque. © Radio France - Hélène Fromenty

Quelques heures avant le grand soir, et après plus d'un an et demi de préparatifs, pas trop de stress dans l'air, mais surtout de l'impatience. "Nous avons hâte, un peu comme des enfants, affirme Jean-Noël Pinaud, le metteur en scène. On va enfin pourvoir jouer avec notre nouveau jouet. Jouer avec les canons, les fusils, le bâteau... C'est aussi ça, la magie de Bridiers !"

Informations pratiques : la fresque de Bridiers, c'est donc les 2, 3, 4 et 5 août au soir, sur le site historique de la tour (commune de la Souterraine); Le spectacle commence à 22 heures, à la tombée de la nuit, mais les gradins ouvrent à 20 heures 30. Vous pourrez acheter votre billet sur place, mais il est fortement conseillé de réserver avant !