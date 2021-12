EN IMAGES : derniers préparatifs pour les chars du défilé de la Saint-Nicolas de Nancy

Le défilé de la Saint-Nicolas s'élancera ce samedi à 18h de la place Carnot. En coulisse on effectue les derniers réglages sur les chars du défilé décoré cette année sur le thème de la faune et de la flore.

C'est le point d'orgue d'un mois de festivité sous le signe de la Saint-Nicolas, à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Le grand défilé de la Saint-Nicolas partira ce samedi à 18h de la place Carnot pour rejoindre le place Stanislas où les clefs de la ville seront symboliquement remises à Saint-Nicolas par le maire de Nancy Mathieu Klein.

Cette édition 2021 marque le retour du défilé. Annulé l'an dernier comme toutes les autres festivités de la Saint-Nicolas.

Un défilé composé de nombreux chars réalisés par des compagnies et plus d'une vingtaine villes et associations de la métropole du Grand Nancy. Des chars qui seront accueillis par la fanfare des Enfants du boucher sur la place Stanislas. Et à quelques heures du top départ, on s'active en coulisse pour préparer les chars. A Seichamps, c'est un char baptisé "1000 pattes" qui représentera la ville.

Vue d’ensemble du char de la Saint Nicolas de la ville de Seichamps © Radio France - Léo Limon

Un choix assumé par Vincent Piqué, responsable du centre technique à la mairie de Seichamps, "on est pleinement dans le thème du défilé, et c'est un char très enfantin et ludique".

Emerveiller les plus jeunes c'est aussi ce qui motive David Germonville qui a conçu le char, employé de la ville à Seichamps impatient de voir la réaction du public. "Ca me touche énormément si je fais ça c'est pour les gamins, j'aime aussi le côté artistique" s'enthousiasme David Germonville.

Char de la Saint Nicolas de la ville de Seichamps © Radio France - Léo Limon

A quelques heures du début du défilé, ce n'est pourtant pas le moment de se relâcher. C'est l'heure des derniers réglages, peinture, test d'éclairage et vérification de sécurité.

Dernier coup de pinceau sur le char de la Saint Nicolas de la ville de Seichamps © Radio France - Léo Limon

Un retour du défilé attendu de pied ferme par les organisateur. Michel Charpentier, président du comité des fêtes de Seichamps s'enthousiasme, "le char est prêt, normalement il n'y a aucun problème".

à lire aussi VIDÉOS - Le sapin de Noël trône place Stanislas à Nancy

Un char fait en un temps record cette année : en un seul mois en raison des contraintes sanitaires contre deux auparavant.

Dernier coup de pinceau sur le char de la Saint Nicolas de la ville de Seichamps © Radio France - Léo Limon

Du côté de l'organisation, si les autorités craignaient une manifestation le jour du défilé, et avaient d'ailleurs pris un arrêté en ce sens, finalement suspendu par la justice, le Bloc Lorrain annoncé qu'il ne défilera pas dans les rues du centre-ville de Nancy.

Les festivités de la Saint-Nicolas sont à suivre sur France Bleu.