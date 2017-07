EN IMAGES - Près de 500 contrôles maritimes pour assurer la sécurité des plaisanciers cet été

En ce début de saison estivale, direction la cote d'Emeraude pour un petit tour en bateau. Mais comme sur la route, il y a des règles à respecter en mer. Près de cinq-cent contrôles auront lieu tout l'été pour rappeler les bonnes pratiques aux vacanciers. Voilà à quoi il faut vous attendre.

Avoir plusieurs brassières, ne pas naviguer trop vite, toujours prendre son permis bateau avec soi... Autant de règles que l'on a tendance à oublier lorsque les beaux jours arrivent et que l'on veut juste pêcher tranquillement sur les flots.

Pour rafraîchir la mémoire aux plaisanciers, la préfecture d'Ille-et-Vilaine procède chaque été à des contrôles aux abords des côtes. Dans le département, ça représente quatre-vingt-dix kilomètres de littoral à surveiller entre Cancale et le cap Fréhel.

Au port des Bas-sablons de Saint-Malo, le navire de la gendarmerie attend de partir en opération. © Radio France - Hélène Fromenty

500 contrôles cet été

Cette année les équipes de la Direction départementale des territoires et de la mers (DDTM), la douane et la gendarmerie vont mener conjointement près de cinq-cent opérations de contrôle.

Lors d'une opération, les agents vérifient d'abord que tout le matériel de sécurité est à bord : brassières en nombre suffisant, fusées, compas, radeau...

Les agents vérifient systématiquement que le plaisancier a les papiers du bateau et son permis avec lui. © Radio France - Hélène Fromenty

Ils demandent les papiers du bateau et de son propriétaire ; avant de rappeler quelques règles de bonne conduite, comme vérifier la météo avant de quitter le port, toujours avoir un moyen de communication avec soi.

Puis ils checkent la police du plan d'eau, en d'autres terme le code de la route de la zone contrôlée. Ils observent par exemple les excès de vitesse, ou les conflits d'usage.

Enfin, les équipes sont très attentives à l'aspect environnemental : ne pas jeter de détritus dans l'eau, respecter les quotas de pêche et la taille des prises.

Les prises de pêche comme cette araignée sont toujours mesurées par les contrôleurs. © Radio France - Hélène Fromenty

La pédagogie avant tout

Le but de ces journées de contrôle est avant tout de faire de la pédagogie, et d'informer. Les sanctions ne tombent qu'en cas de grave infraction : une centaine d'euros d'amende, voire un retrait de permis.

Faire de la pédagogie, avec sourire et courtoisie. © Radio France - Hélène Fromenty

L'an dernier sur trois jours, il y a eu cent-cinquante contrôles sur les côtes bretiliennes, soixante non conformités relevées et en bout de course quelques procès verbaux.