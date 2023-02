EN IMAGES - Des dinosaures envahissent l'Espace Mayenne à Laval

Plus que quelques heures pour profiter de l'exposition Le monde des dinosaures à l'Espace Mayenne à Laval. L'exposition qui traverse la France depuis dix ans, fait un arrêt par Laval samedi 18 et dimanche 19 février 2023 pour faire rêver les enfants… et leurs parents ! Ils peuvent voir une trentaine de répliques de dinosaures robotisées, certaines à taille réelles, bouger leurs cous et leurs pattes.

À l'entrée de l'Espace Mayenne, les visiteurs sont accueillis par un tyrannosaure rex, le plus féroce des dinosaures. © Radio France - Selma Riche

Des haut-parleurs diffusent les rugissements des dinosaures. © Radio France - Selma Riche

Les dinosaures sont robotisés et bougent la tête et les bras. © Radio France - Selma Riche

Le styracosaure montre ses cornes dans l'Espace Mayenne. © Radio France - Selma Riche

L'exposition Le monde des dinosaures ouvre de 10 heures à 18 heures. Comptez 10 euros la place, gratuit pour les moins de 10 ans.