EN IMAGES | Des dinosaures géants en exposition à l'hippodrome de Craon

Connaissez-vous bien l'historie des dinosaures ? Une exposition itinérante "La terre des dinosaures" a lieu sur le parking de l'hippodrome de Craon jusqu'à ce mercredi 9 mars 2022. Une exposition interactive, ludique, avec des reproductions géantes de dinosaures. Ce dimanche, des dizaines de visiteurs étaient au rendez-vous dans le Sud-Mayenne avec beaucoup d'enfants déjà très au courant de l'histoire de ces créatures.

Un petit quizz est d'ailleurs distribué à l'entrée. Séraphin, dix ans connaît ses dinosaures sur le bout des doigts. "Le Tyrannosaure, le Vélociraptor, le Brachiosaure, le Ptérodactyle" énumère le garçon. Oliver, huit ans, a aussi lu plusieurs livres sur les dinosaures. "Ils sont morts à cause d'une grosse météorite" explique-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sous un chapiteau, un Tricératops côtoie un Stegosaurus. Anne-Gaëlle et son compagnon ont emmené leurs deux enfants. "Pas le choix, on a des passionnés à la maison" rigole la mère de famille. Celui qui rigole bien aussi c'est Auguste, 61 ans. Ce confiseur prépare des barbes à papa en face d'un immense carnivore. "Oh mais il me connaît, je l'ai élevé" plaisante-t-il. "Enfin il faut se méfier parce qu'il en mange beaucoup. Et je parle des humains" déclare l'homme.

L'exposition itinérante "La terre des dinosaures" à Craon © Radio France - Martin Cotta

L'exposition à Craon est un succès. La vie des dinosaures est un sujet inépuisable. "Parce qu'il y a eu des grands films dessus. Ils sont passionnants quand même. Ces bêtes mesuraient 30 mètres de hauteur et aujourd'hui c'est quoi le plus grand animal ? La girafe, l'éléphant ? La terre était à eux, et pas à nous à l'époque" poursuit Auguste.

L'exposition itinérante "La terre des dinosaures" © Radio France - Martin Cotta

À l'extérieur, la star de l'exposition, c'est bien sûr T-Rex. Raphaëlle est fascinée par sa grandeur. "Il est terrifiant, c'est un carnivore. Et il se déplace très vite" explique la petite fille. L'exposition "La terre des dinosaures" est ouverte ce mercredi 9 mars, de 14h à 18h sur le parking de l'hippodrome de Craon. Les places vont de 8 à 13€.