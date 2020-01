[EN IMAGES] Des fouilles archéologiques mettent au jour un atelier de faïencerie à Rouen

Rouen, France

Au départ, c'est un projet immobilier visant à installer une résidence dans le quartier Saint-Sever, sur la rive gauche de Rouen, entre les rues Blaise Pascal et Saint Julien . C'est le site de l'ancien Centre de formation des apprentis (CFA), détruit pendant l'été 2019.

Des fouilles sont menées, dirigées par l'Inrap, l'Institut national des recherches archéologiques préventives, sur les 6 700 mètres carrés que compte le site. Sont mis au jour plusieurs installations manufacturières, notamment un atelier de faïencerie datant du XVIIIe siècle. A côté, plusieurs fosses avec du matériel d'enfournement, de la vaisselle, des vases et des bénitiers. Plus d'une tonne et demi d'objets remontent à la surface.

Plusieurs petites salles sont mises au jour © Radio France - Théophile Pedrola

"C'est plutôt une bonne surprise, témoigne Paola Calderoni, la responsable des fouilles. C'est un site qui a connu des bombardements, qui a connu des locaux scolaires, avec beaucoup de bâtiments, beaucoup de sous-sols... On était pas certain de les retrouver !"

Les fouilles sont menées juste à côté de la route © Radio France - Théophile Pedrola

Objet phare de la faïencerie, le four. Construit enterré, tout en longueur, il est en bon état : "On peut voir la fosse rectangulaire, où l'on précipitait le bois, avec une petite salle où une personne alimentait le four 24 heures sur 24. Il fallait chauffer à 900 degrés et maintenir la température ensuite."

Toutes ces fouilles ne remettent pas en cause le projet immobilier. Beaucoup d'objets seront déplacés mais le reste sera détruit. "Ce sont des structures que l'on a du mal à déplacer, explique Paola Calderoni. Il partent en petits fragments. On préfère les démonter méticuleusement." Un travail qui permet d'enrichir les connaissances de qui a fait la fierté de Rouen il y quelques siècles.