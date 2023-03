EN IMAGES - Des milliers de CD et vinyles en vente à l'Espace Loisirs de Clénay ce dimanche 26 mars

Pour tous les passionnés, collectionneurs ou simple amateur de musique, vous devriez trouver votre bonheur à Clénay, ce dimanche 26 mars. Une bourse aux CD et vinyles (33 et 45 tours) est organisée à l'Espace Loisirs jusqu'à 18h00. Dans les allées, des centaines de bacs avec à l'intérieur plusieurs dizaines de milliers de disques. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets : des disques de rap, du rock'n'roll, du blues, du jazz… pour quatre euros minimum.

"Je suis à la recherche de CD de rock", confie Jeff, l'un des visiteurs. "Avec mon ami Alex, nous sommes des collectionneurs. On a plus de 700 CD à nous deux." Mais il n'y a pas que les collectionneurs à la vente, à l'image de Sébastien et Gabin, deux étudiants dijonnais de vingt ans. "On a été bercés par les 33 tours de nos parents alors on s'y met à notre tour. On cherche des vinyles de rap mais aussi de rock des années 60." Si vous souhaitez en profiter, c'est jusqu'à 18h00 ce dimanche 26 mars à l'Espace Loisirs de Clénay.

La convention du disque en images

Des dizaines de milliers de CD et vinyles sont en vente à l'Espace Loisirs de Clénay ce dimanche 26 mars © Radio France - Charlotte Schuhmacher

On trouve de tout à la convention du disque à Clénay : des vinyles de blues, du jazz, de la musique africaines... © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Toutes les générations se croisent à la convention du disque de Clénay © Radio France - Charlotte Schuhmacher

