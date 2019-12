EN IMAGES : des milliers de personnes à Valence pour les Féeries d'hiver

Au moins 40.000 personnes ont assisté à la Parade Siècle des lumières et au feu d'artifice organisés, ce samedi soir à Valence, dans le cadre des Féeries d'hiver.

Valence, France

Le nez pointé vers le ciel et les yeux grands ouverts pour ne pas louper une miette du spectacle pyrotechnique. Au moins 40.000 personnes ont assisté au feu d'artifice tiré depuis le Champ de Mars de Valence, ce samedi soir, dans le cadre de la sixième édition des Féeries d'hiver.

Un peu plus tôt dans la soirée, les spectateurs, dont de nombreuses familles, ont pu suivre la Parade Siècle des lumières. Des centaines de danseurs et danseuses déguisés ont défilé entre la place Montalivet et le kiosque Peynet.

À l'approche des fêtes de fin d'années, les déguisements de Noël étaient de rigueur. © Radio France - Quentin Perez de Tudela

Plusieurs centaines de danseurs ont participé à la Parade Siècle des lumières. © Radio France - Quentin Perez de Tudela

La calèche est sans conteste celle qui a obtenu le plus de succès auprès des enfants lors du défilé. © Radio France - Quentin Perez de Tudela