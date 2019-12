EN IMAGES : à Frontignan, des habitants se font mouler le visage pour une crèche grandeur nature

Frontignan, France

À Frontignan, vous pourrez en cette fin d'année observer des santons bien particuliers : des santons à taille humaine. L'association des 4 saisons, composée d'environ 30 personnes, a travaillé d'arrache-pied pour créer des saynètes de la vie quotidienne. Cela fait 20 ans que le collectif expose ces crèches géantes et tous ces personnages moulés, qui représentent des figures importantes de la ville, comme un boulanger ou un menuisier.

Le moulage se fait à l'aide de bandes de plâtre. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Jean-Michel, sapeur-pompier à la retraite et Frontignanais depuis toujours, fait partie des cinq heureux élus qui rejoindront la galerie cette année : "On m'a proposé de me mouler, et j'ai dit oui, avec plaisir !"

"Le moulage prend environ une heure", indique Jean-Louis Delorme, qui supervise l'opération. "On va mouler la tête et les mains, pas le corps entièrement. Une fois que ça a été moulé il faut traiter la couleur de la peau, les cheveux, l'épiderme. On travaille avec des bandes de plâtre".

Le visage de Jean-Michel sera posé sur un uniforme de pompier, prêté par le musée de Bouzigues. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

On a pour démarche de faire revivre un peu le passé", Jean-Louis Delorme

La grande particularité, c'est que les santons représentent des personnalités de la ville de Frontignan. "On a cinquante santons, comme Bisou, qui était quelqu'un de très connu ici, ou encore ma grand-mère", indique Jean-Louis Delorme. "Cela fait 20 ans qu'on fait ça, il y a des gens qui sont décédés depuis. On recrée un patrimoine historique, on a pour démarche de faire revivre un peu le passé."

Les santons à taille réelle seront exposés à la chapelle Saint-Jacques de Frontignan, avenue Frédéric Mistral, du 7 décembre au 1er janvier.