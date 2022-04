EN IMAGES - Des œufs de Pâques largués depuis le ciel à l'aérodrome de Chambley

"Ça fait 2 ans que j'en ai l'idée", sourit Georges Humeau, le président du club d'ULM de l'aérodrome de Chambley. Mais désormais, le Covid ne pouvait plus gâcher la fête : cette année, il allait pouvoir mettre en œuvre son idée de chasse aux œufs un peu particulière. A bord de son avion vieux de 20 ans, il a donc largué ce lundi de Pâques 120 œufs en plastique. Une fois au sol, plus d'une centaine de personnes a donc pu se ruer sur le champ pour en récolter le plus possible.

Chaque oeuf en plastique donnait droit à une poulette en chocolat. © Radio France - Arthur Blanc

Si les œufs largués ne pouvaient donc pas se manger, ils étaient pourtant hyper importants. Chaque œuf ramassé donnait droit à une poulette en chocolat ! "J'ai rempli la moitié du bonnet de mon papa", confie Alice. "C'est vraiment original et en plus le temps est de la partie", répond, bon joueur, le papa Laurent. Mission réussi donc pour Georges Humeau, fier de son avion, "la poulette", comme le veut son surnom. C'est pourtant un aigle qui y est dessiné...

"La poulette" : l'avion qui a servi à larguer tous les œufs ! © Radio France - Arthur Blanc

La même chasse devrait donc se reproduire l'an prochain. Georges Humeau aura le temps d'ici là de peaufiner son système. Pendant le vol, il a perdu la trappe qu'il avait confectionnée pour permettre d'envoyer les œufs. "Si quelqu'un me la ramène, je lui offre un baptême de l'air", sourit-il. Peut-être que le vrai lapin qui est passé par là au même moment, comme un symbole, a décidé de l'emmener avec lui...