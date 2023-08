EN IMAGES - Des parcours pour découvrir le street art à Niort

Découvrir Niort autrement, à travers le street art. C'est ce que permettent les parcours organisés durant cet été. Une visite guidée à pied ou à vélo. Car la ville des Deux-Sèvres compte un certain nombre de peintures murales réalisées par des artistes de renommée internationale dans le cadre du festival "Le 4e mur" , organisé depuis 2009 par la Ville et l’association Winterlong galerie. "On a entre un deux ou trois murs qui sont réalisés chaque année et qui viennent agrémenter la ville. Mais certains ont déjà disparu parce que le mur a été refait ou déconstruit" , explique Thierry Mathé, médiateur culturel pour la Ville de Niort.

Ce mardi 1er août, une douzaine de cyclistes le rejoignent à la patinoire pour un premier mur qui est en fait le dernier à avoir été peint. "Il est tout juste sec", sourit le guide. L'artiste Matthieu Pommier a terminé cette œuvre quelques jours plus tôt. "Il se trouvait que la patinoire avait ce mur disponible, qu'ils avaient envie de le redynamiser, d'avoir quelque chose de bien en termes d'accueil et de visibilité et c'est plutôt réussi". Les vélos enfourchés, direction d'autres œuvres. La plupart se trouvent sur des murs de particuliers.

Fresque de Julien Colombier sur le mur d'un particulier rue de la Fontaine à Niort. © Radio France - Noémie Guillotin

En 2018, Eltono a donné des couleurs à des murs du centre socio-culturel du Clou-Bouchet. © Radio France - Noémie Guillotin

Œuvre de Daniel Munoz à l'angle de la rue Paul-Gauguin et du rond-point du petit Leclerc. © Radio France - Noémie Guillotin

"Ça donne un côté dynamique, jeune"

Au total, le parcours compte neuf arrêts. Le final, c'est une œuvre qui se révèle de nuit, grâce à la lumière. Serge, un Niortais est conquis. "C'est une autre façon de regarder les choses, d'appréhender la ville. J'ai trouvé ça très sympa, très original". Même enthousiasme chez Elodie pour qui "ça change des balades piétonnes classiques avec les monuments historiques". Cette Niortaise ne connaissait pas toutes les fresques présentées : "Il y a des murs on passe devant et on n'a jamais fait attention en fait donc c'est super de connaître l'histoire. Ça donne envie de refaire le parcours avec des amis. Et puis ça modernise, ça donne un côté dynamique, jeune et ça embellit !".

La fresque de Pascual Arnal, rue Neuchâtel, se révèle uniquement la nuit, grâce à la lumière © Radio France - Noémie Guillotin

Les deux prochains parcours sont complets. Face à ce succès, une date supplémentaire a été rajoutée. Il s'agit d'un parcours à pied organisé le vendredi 18 août à 18 heures. C'est gratuit mais il faut réserver au 05.49.78.74.11.