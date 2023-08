EN IMAGES - Des passionnés veulent faire revivre l'ancienne piscine La Cheminote à Amiens

Et si l'ancienne piscine La Cheminote à Amiens connaissait une renaissance ? Certains passionnés aimeraient faire revivre le bâtiment, fermé et abandonné depuis la fin des années 1980. "La Cheminote" avait été construite en 1948 par la SNCF, qui voulait alors mettre ses agents au sport et leur permettre de créer des liens entre eux. L'endroit était tout défini : rue Dejean, juste derrière la gare d'Amiens.

Le lieu a connu une période faste jusqu'au milieu des années 80, fréquenté par les cheminots et leurs familles, puis par les centres de loisirs des environs. Depuis quelques années, certains amoureux du lieu, désormais prisé des amateurs d'explorations urbaines, échangent avec le propriétaire privé de la Cheminote pour donner un nouveau souffle à ce lieu, cher au cœur de générations entières d'Amiénois et de Samariens. Reportage en images et en son de France Bleu Picardie.

La piscine de la Cheminote est abandonnée depuis la fin des années 80 : ici la façade, avec son dôme caractéristique et ses trois colonnes. © Radio France - Jeanne Daucé

La douceur de vivre à la sauce SNCF

Une partie des anciens vestiaires. Si aucune photo n'a été retrouvé, on sait qu'il y avait un étage pour les femmes, un pour les hommes. © Radio France - Jeanne Daucé

La piscine a été bâtie en 1948 par la SNCF, qui voulait "mettre ses agents au sport, les empêcher de tomber dans l'alcoolisme et leur permettre de créer du lien", explique Colette Swinnen, habitante du quartier Saint-Acheul qui s'est prise de passion pour le lieu après l'avoir découvert par hasard. "C'était ce qu'on appelait le paternalisme industriel des compagnies ferroviaires : on imagine toutes les histoires d'amitié, d'amour, sportives qui se sont jouées ici".

En entrant dans la piscine, on découvre l'ancienne caisse, les anciens vestiaires. Deux immenses pièces bétonnées, désormais recouvertes de tags colorés, plus ou moins réussis, plus ou moins élégants. "On voit que de plus en plus de beaux graphes apparaissent : il y a des professionnels qui viennent. J'y vois une forme de respect : pour eux, cela veut dire que l'endroit a du potentiel", se réjouit Colette Swinnen.

L'un des plus beaux graphes du bâtiment : un poisson signé par le collectif picard Cache-Misère. © Radio France - Jeanne Daucé

Un graphe qui revisite la Vénus de Renancourt, une statuette de la Préhistoire découverte à Amiens. © Radio France - Jeanne Daucé

Un toit-terrasse avec une vue à 360 degrés sur Amiens

Si les bassins sont rebouchés depuis une trentaine d'années, le terrain où ils se trouvaient est à l'état de friche. "Je trouve intéressant de conserver ces équipements, à une époque où on parle de sécheresse qui frappe. Pourquoi ne pas faire une remise en eau ?" s'interroge Colette Swinnen.

Dans le champ en arrière-plan, on trouvait les anciens bassins. Ils ont été rebouchés dans les années 90 et sont recouvertes de végétation. © Radio France - Jeanne Daucé

L'un des lieux phares de la Cheminote, c'est son toit-terrasse. " On a vu sur la Tour Perret, la cathédrale et hop ! les Hortillonnages de l'autre côté , sourit Colette Swinnen. C'est un trait d'union entre la ville et la campagne ".

La vue depuis le toit-terrasse : on peut admirer la cathédrale, la Tour Perret, les chemins de fer, et les Hortillonnages de l'autre côté. © Radio France - Jeanne Daucé

Préserver l'authenticité de La Cheminote

Le bâtiment a été fermé à la fin des années 1980, faute de financement de la Ville d'Amiens pour les réparations et aussi en raison de la lourdeur d'une telle machine, gérée à 100% par la SNCF. "Je me souviens pour une fuite d'eau qui faisait perdre des dizaines de milliers de mètres cube par jour, j'avais eu une réponse des réparateurs sous 24 ou 48H... Ils sont venus 72H après, avec les mauvais outils !" se remémore le dernier directeur de la piscine Frédéric Fauvet, qui indique que personne ne se doutait que la fermeture de la Cheminote il y a une trentaine d'années était définitive.

La Cheminote, ça a été pendant 40 ans la douceur de vivre incarnée explique Frédéric Fauvet : "Les œuvres sociales de la SNCF soutenaient des clubs de sport - tennis, basket, pétanque -, et aussi ce bâtiment ! C'est la piscine SNCF la plus belle du Nord de la France pour moi". La Cheminote est la dernière des 14 piscines SNCF encore existantes, celle de Montdidier par exemple ayant été détruite.

**"Des dizaines de gamins ont appris à nager ici : c'était un vrai repère dans le quartier, ouvert d'abord aux cheminots puis ensuite uniquement aux centres de loisirs, poursuit Frédéric Fauvet. Il faudrait dans ce quartier, qui est en pleine mutation, refaire un projet ici : les habitants pourraient s'y retrouver, c'est quelque chose qui manque ici désormais".

Le propriétaire des lieux depuis une quinzaine d'années, qui veut rester discret, réfléchit à plusieurs projets, bien décidé à préserver l'authenticité de la Cheminote.

Colette Swinnen, Frédéric Fauvet et le propriétaire des lieux aimeraient faire revivre l'ancienne piscine de La Cheminote. © Radio France - Jeanne Daucé

