EN IMAGES - Des Playmobil à l'assaut du château de Castelnaud en Dordogne

Associer le jeu et l'imagination à la réalité historique, c'est l'objectif de l'exposition Playmobil qui se tiendra au château de Castelnaud-la-Chapelle en Dordogne du 5 décembre au 2 janvier. Au total, les visiteurs pourront assister à 20m2 d'exposition dans trois salles du château : la salle des arcades, la cuisine et la salle des preux. Petits et grands pourront admirer le travail de Jean-Philippe Broussin, dioramiste depuis une dizaine d'années. Il lui a fallu deux jours et plus d'un millier de pièces pour tout monter, et reconstituer ces scénettes de bataille et de vie médiévale. Dans chacune des scènes de l'exposition, des intrus ont été cachés. Ceux qui parviendront à les identifier remporteront une surprise.

Découvrez l'exposition en images

Il a fallu deux jours pour tout monter. © Radio France - Jeanne de Butler

A travers l'exposition Playmobil, les enfants vont pouvoir découvrir la vie au temps des chevaliers. © Radio France - Jeanne de Butler

Jean-Philippe Broussin réalise des œuvres en Playmobil depuis plus de 10 ans. © Radio France - Jeanne de Butler

Des intrus ont été cachés dans chaque scène. Ceux qui parviendront à les identifier auront une surprise. © Radio France - Jeanne de Butler