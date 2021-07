EN IMAGES - Des spectacles gratuits avant de rénover cette ancienne minoterie en Ille-et-Vilaine

Une troupe masculine de sept majorettes en lunettes de soleil et moustaches, menée par leur capitaine féminine. Le spectacle "Queen-a-man", en hommage à Freddie Mercury a été très applaudi dimanche 11 juillet à l'extérieur de l'ancienne minoterie de Marcillé-Robert, près de Janzé (Ille-et-Vilaine). Une association de riverains s'active depuis deux ans pour mobiliser des fonds en vue d'une rénovation. Dans ce village de près de 1.000 habitants, il n'y a plus aucun bar ni restaurant, les habitants veulent donc faire de l'ancienne minoterie un lieu de vie.

Les spectacles sont gratuits, en extérieur, mais le port du masque est obligatoire. © Radio France - Maxime Glorieux

"J'ai plein de souvenirs ici, je ne suis pas sûr qu'on puisse les publier", s'amuse Hélène, qui se souvient de ses soirées en boîte de nuit dans l'ancienne usine à farine. Un important incendie en 2013 a réduit en cendres la discothèque. "Deux couples d'amis ont acheté le bâtiment pour qu'il ne reste pas à l'abandon, et ensuite une association s'est greffée, explique Arlette Segonzac de l'association La Minoterie. "Il y a eu aussi pas mal de chantiers bénévoles à la brouette pour débarrasser des tonnes et des tonnes de gravas, ajoute Etienne Saglio, artiste et habitant de Marcillé-Robert. Ce sont des chantiers assez ardus pendant un an et demi pour pouvoir accueillir du public". Le projet a été retardé à cause de la crise sanitaire.

Un ciné-concert et un karaoké joué en live

Cette ancienne minoterie est un lieu symbolique pour le village selon Etienne Saglio. "C'était historiquement le centre économique qui faisait la richesse de Marcillé-Robert. Rénover ce bâtiment, c'est une façon de relancer une dynamique. Beaucoup de gens ont vécu de grandes années de leur jeunesse à faire la fête dans ce bâtiment. On sent un attachement affectif donc on est très contents de l'imaginer renaître de ses cendres." Cet été, les anciens fêtards, devenus parents, se retrouvent chaque week-end, avec un marché de producteurs locaux organisé chaque vendredi soir. "C'est un endroit fermé en plus, donc c'est tranquille pour les enfants. Après la période qu'on a connue, on ne se voyait plus donc c'est vraiment excellent", lance Florian, venu avec ses deux jeunes enfants.

Des installations éphémères complètent les espaces extérieurs de l'ancienne minoterie. L'intérieur est fermé au public car le bâtiment n'est pas aux normaes. © Radio France - Maxime Glorieux

Après un premier évènement en septembre dernier, l'association a programmé des animations et spectacles gratuits depuis le 15 juin et jusqu'au 24 juillet. Ce dimanche après-midi, 300 spectateurs ont assisté au spectacle "Queen-a-man". Les résidents de la maison de retraite de Marcillé-Robert ont fait le déplacement. Un ciné-concert est prévu vendredi 16 juillet à 22h30. Le film "Crin Blanc", réalisé par Albert Lamorisse en 1953 et qui interroge sur le rapport de l'humain à l'animal, sera projeté, accompagné des musiciens Camille Saglio et Matthieu Dufrene. Le dernier événement aura lieu le vendredi 24 juillet, avec un karaoké joué par un groupe de musiciens à partir de 19 heures. On pourra chanter sur des titres proposés. Les inscriptions sont gratuites sur le site de La Minoterie. Le magicien et comédien Yann Frisch, actuellement à l'affiche du film "Les 2 Alfred", fera le chauffeur de salle.