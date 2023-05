PHOTOS - Des taureaux issus "des meilleurs élevages d'Espagne" pour la feria de Nîmes

On connaissait déjà les cartels pour la feria de Pentecôte à Nîmes (du 25 au 29 mai 2023), les taureaux sont désormais présentés. Ce lundi 22 mai 2023, les 36 taureaux étaient exposés au Corral de Nîmes. La plupart viennent d'élevages espagnols.

De beaux combats en prévision

Des taureaux qui promettent du beau spectacle pour Marie Sara, ancienne torrera et associée à Simon Casas dans la gestion des arènes de Nîmes, même si elle préfère ne pas faire de pronostiques : "les taureaux viennent des meilleurs élevages espagnols, sur le papier, ça devrait servir, mais on ne peut rien dire avant".

Quand on demande à Marie Sara, la corrida qu'elle ne manquera pour rien au monde, elle affirme que toutes valent le coup, avant de nous donner tout de même ses chouchous : "la corrida de Margé a triomphé l'année dernier à Nîmes. Au-delà d'être un ami, c'est l'élevage français qui a le plus triomphé dans les grandes arènes. J'ai hâte de voir cette corrida-là, comme celle d'El Parralejo, qui sort exceptionnel partout en ce moment. C'est un élevage plus débutant en corrida, mais qui a fait ses preuves en novilladas. Et puis, la présentation de la novillada de Chamaco, l'idole des années 90 dans les arènes de Nîmes. On est très heureux de l'avoir."

Les taureaux pour la feria de Pentecôte

Les 36 taureaux pour la Féria de Pentecôte de Nîmes étaient exposés au Corral ce lundi 22 mai 2023 © Radio France - Pauline Boudier

