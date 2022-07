EN IMAGES - Dordogne : Eymet accueille enfin la Félibrée

Environ 300.000 fleurs ont été accrochées dans la bastide d'Eymet et dans les rues pour cette 101e édition de la Félibrée que l'on vous fait vivre en direct sur France Bleu Périgord. Cela fait deux ans que la commune de Dordogne patiente à cause de la crise sanitaire pour organiser cette grande fête autour de la culture occitane. Dans les rues ce dimanche, les groupes venus de Dordogne ou encore de la Creuse ont défilé en costumes dans les rues étroites au son des "cabrettes" ces instruments traditionnels.

Alexis et Mathilde sont en tête du cortège © Radio France - Charlotte Jousserand

Les groupes ont défilé ce dimanche matin dans les rues d'Eymet © Radio France - Charlotte Jousserand

Julie et Romane sont habillées en costumes traditionnels. Elles sont d'Eymet © Radio France - Charlotte Jousserand

C'est le retour de la Félibrée pour Pierrot et Zinette, 95 et 94 ans. Ils sont de toutes les Félibrées, "depuis l'après-guerre" explique Zinette. Pierrot a installé son petit chariot en face de l'église. Il joue de l'accordéon en continu devant les visiteurs. L'instrument est resté silencieux pendant les deux dernières années à cause crise sanitaire. Pierrot est très heureux de pouvoir rejouer enfin. Pour la Félibrée, il porte le costume traditionnel, une chemise blanche, un gilet noir et un large chapeau à bord noir. Derrière lui, assise sur une chaise, sa femme Zinette, habillée elle-aussi avec un costume traditionnel qu'elle a cousu elle-même.

Pierrot, 95 ans, attendait la Félibrée avec impatience, cela lui fait très plaisir de rejouer après deux ans de crise sanitaire © Radio France - Charlotte Jousserand

Zinette a confectionné elle-même son costume. Avant, elle dansait beaucoup lors des Félibrées, elle a même mené un groupe de danse folklorique © Radio France - Charlotte Jousserand

Pendant l'évènement, les visiteurs peuvent assister à des spectacles de danses traditionnels mais aussi à des démonstrations de métiers anciens comme la fileuse de laine. Nathalie pratique toujours ce métier à Paulliac dans le Lot-et-Garonne.

Nathalie file la laine comme autrefois à Paulliac dans le Lot-et-Garonne © Radio France - Charlotte Jousserand

La Félibrée a été reportée les deux dernières années à cause de la crise sanitaire © Radio France - Charlotte Jousserand

300.000 fleurs ont été accrochées partout dans la commune. © Radio France - Charlotte Jousserand