EN IMAGES - Dordogne : la Reine de la 101ème Félibrée a été élue !

Victoria Gispalou, jeune périgourdine de 19 ans, a été élue reine de la 101ème Félibrée. L'édition 2020 aura lieu à Eymet les 3,4 et 5 juillet prochains.

Ça y est ! On connait le visage et le nom de la Reine de la Félibrée 2020 ! Après Emma Bonnin en 2019, c'est Victoria Gispalou, jeune périgourdine de 19 ans, qui a été élue pour la 101ème édition en juillet prochain.

RVictoria, nouvelle eine de la Félibrée

Victoria a d'abord été élue dans sa commune de Razac d’Eymet. Après un questionnaire sur la culture occitane et un passage devant le jury, elle a été élue Reine pour la 101eme Félibrée qui aura lieu à Eymet les 3,4 et 5 juillet 2020.

J'en suis très contente et très fière - Victoria

La Reine de la Félibrée existe depuis que la Félibrée a été créée en 1903. Cette Reine doit représenter sa commune et faire vivre et faire connaître la culture et la langue occitane.

La 101ème édition à Eymet

Après un centenaire fêté en grande pompe à Périgueux, la plus grande fête Occitane du Périgord se déplace à Eymet pour sa 101e édition ! L'affiche de cette édition 2020 a été créée par François Cassin, un habitant de la commune.

L'affiche de la 101ème édition de la Félibrée - François Cassin

La première Félibrée se déroula le 20 septembre 1903 à Mareuil-sur-Belle, dans le canton de Brantôme. Depuis cette date, la Félibrée se balade chaque année dans toutes les communes de Dordogne, rassemblant à chaque édition beaucoup de monde. La Félibrée est co-organisée entre l’association Lo Bornat dau Perigòrd et un comité crée pour l’occasion dans chaque commune qui accueille l’événement.