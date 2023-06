EN IMAGES - Les jardins de l'hôpital psychiatrique Vauclaire s'ouvrent une journée au grand public

On pourrait le qualifier de havre de paix. Le jardin officinal installé dans le petit cloître de l'hôpital Vauclaire, à Montpon, est empli de plantes médicinales aux couleurs chatoyantes, aux côtés des fleurs arums ou d'un bananier. Il ouvre exceptionnellement ce dimanche, pour sa première participation au "Rendez-vous aux jardins" . 36 autres sont à découvrir en Dordogne.

Bienvenue au jardin officinal de Vauclaire. © Radio France - Lisa Guinic

A peine la porte franchie, on se sent apaisé dans cette armada de verdure. "C'est l'atmosphère qui règne, nous sommes sur une ancienne chartreuse qui date de 1330, des religieux occupaient les lieux, précise Patrick Chatenet, le jardinier, gardien des lieux depuis 35 ans. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. Leur âme est quelque part dans ces lieux, ça, j'en suis persuadé."

Les hautes branches du bananier cachent le bâtiment accolé au cloître. © Radio France - Lisa Guinic

Un jardin apaisant

Certains psychologues de ce centre hospitalier psychiatrique y réalisent même des entretiens avec des patients, confie le spécialiste. "Lorsque les patients sont un petit peu agités, allez un petit tour au petit cloître. Ca les détend", se réjouit-il. Certains résidents de l'hôpital viennent aussi cueillir quelques plantes, comme le jasmin par exemple, pour en faire des infusions. "Ils mettent les herbes dans le filtre, ils remuent et ils se font plaisir", explique Patrick Chatenet.

Certaines plantes donnent vraiment envie d'être goûtées. © Radio France - Lisa Guinic

Pour certains plants, "j'évite de mettre le nom français et je mets le nom latin, poursuit-il avec des éclats de rire. Si le mertensia maritima, la plante à huître, je mets plante à huître et ils vont tous sauter dessus, ils vont tous la bouffer (sic). Il ne va plus rien rester." Certains patients utilisent même ces herbes qui fleurissent un peu partout pour les fumer : impossible de résister à l'odeur, souligne l'espiègle Patrick Chatenet, de la menthe chocolat, de la menthe Ricqlès "qui a un parfum de Schweppes", du basilic, etc.

D'autres plants agrémentent le tabac des patients. © Radio France - Lisa Guinic

Dédiaboliser un "hôpital de fous"

Avec cette ouverture des trois jardins de Vauclaire au grand public, le jardinier, un peu loufoque, espère bien changer l'image de ce qui est parfois appelé "l'hôpital de fous". "Nous nous battons pour dédiaboliser la psychiatrie, surtout ici parce que c'est un hôpital de campagne, éclaire-t-il. Les patients nous le disent lorsqu'ils découvrent cet endroit qui est quand même très végétalisé." "C'est pas joli. C'est beau, non? ", assure le passionné.

Le jardin officinal, un lieu "apaisant". © Radio France - Lisa Guinic

Les jardins de l'hôpital Vauclaire ouvrent gratuitement dimanche de 9 à 17 heures, en accès libre et avec possibilité d'échanger avec le jardinier Patrick Chatenet. Des tisanes et des baumes issus des plantes médicinales seront à la vente. L'œuvre de la plasticienne Véronique Marchal sera installée au jardin Parchap. De 10 à 16 heures 30, vous pourrez aussi profiter de séances de méditation. De 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures, découvrez ce jardin par le son avec le projet Morse.

Toutes les plantes n'ont pas de vertu médicinales. Les fleurs arums apportent simplement du réconfort visuel. © Radio France - Lisa Guinic

Thème "Les musiques du jardin"

Au jardin du goûter, de 14 à 15 heures, vous pourrez "Troc [vos] plants !" et, toute la journée, participez à l'atelier "Les boudouilles de Kat" proposé par Catherine Joseph. Enfin, des poèmes seront déclamés au jardin officinal de 11 heures 30 à 15 heures 30. Des animations toutes gratuites. Tous les jardins ouverts en Dordogne ce week-end dans le cadre de "Rendez-vous aux jardins" sont à retrouver : ici .