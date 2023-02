EN IMAGES - En Dordogne, ils reconstituent un épisode de la Résistance 80 ans après

Le goudron au sol, le local à vélos de l'agglomération et le TER nouvelle génération paraissent un peu anachroniques ce samedi en gare des Versannes, à La Douze, entre Périgueux et Le Bugue (Dordogne). Une quinzaine de figurants réussissent à remonter le temps à l'hiver 1944, quand onze résistants tuent quinze personnes d'un convoi allemand, en pleine Seconde Guerre mondiale.

ⓘ Publicité

Les scènes se jouent pas très loin de la stèle, posée en mémoire des victimes mortes de la fusillade perpétrée par les Allemands, en représailles de l'attaque. © Radio France - Lisa Guinic

Ils rejouent "l'attaque des Rivières basses" du 14 février de cette année-là, pour un projet de l'association Regards. C'est jour de shooting pour la réalisation du roman photo La Panique, le nom de code de "Jacotte". Les petits mots de cette jeune résistante de 17 ans permettront même de blesser Michaël Hambrecht, chef de la Gestapo de Périgueux.

Loula, 15 ans, joue le personnage principal "Jacotte", alias "La Panique". © Radio France - Lisa Guinic

Chiner, se coiffer et se maquiller

loading

Loula, 15 ans, est la fameuse "Jacotte", le temps d'une journée. Elle vient de revêtir son costume. "Les chaussures sont des vraies chaussures d'époque, qui s'effritent d'ailleurs, rigole l'adolescente. J'ai enchaîné les chutes. J'ai une robe en laine dessous que nous avons trouvée dans une fripe." Elle poursuit en désignant sa blouse bleue : "C'est une robe d'époque, que nous avons trouvé chez ma grand-mère. Pour la coiffure, il a fallu essayer de remonter [mes cheveux] avec des pinces."

Dernier détail vestimentaire. © Radio France - Lisa Guinic

Yanael, infirmier, remplit le rôle de "Coco", le grand-frère de "Jacotte". Il a revêtu la chemise blanche de son grand-père et a posé un béret noir sur sa tête. "Se mettre dans la peau d'un personnage de 19 ans qui a risqué sa vie", pas simple pour le Périgourdin. "Je ne suis pas dans l'intensité de ce qu'ils ont vécu à ce moment-là, la pression, les Boches (sic) qui sont là, etc."

Souvenirs d'époque

Annie n'est pas en tenue d'époque de son côté. Elle joue "Jacotte" en 2023, qui délivre son témoignage. Cette reconstitution la replonge tout de même dans ses souvenirs : "Je suis née juste après-guerre, j'ai vécu dans cette ambiance là." "J'ai énormément d'admiration pour ce que [ces résistants] ont fait" , se souvient-elle les larmes aux yeux .

Le roman photo "La Panique" est aussi un projet familial : Adèle, 8 ans - ici avec sa grand-mère Elisabeth - est la fille de Yannick Maleville. © Radio France - Lisa Guinic

Yannick Maleville, président de l'association, a interrogé "Jacotte", la véritable Jacqueline toujours en vie, pour un travail de mémoire, quand il a eu cette idée avec Alain Chastenet, président d'honneur de Regards : créer une bande dessinée photographique de cet acte de la Résistance locale. "On parle souvent de l'histoire des hommes qui ont attaqué à tel endroit, mais on parle rarement [des autres], éclaire le premier. Ils sont arrivés à faire cela parce qu'à côté, il y avait des petites gens qui s'occupaient de tout ce qui était logistique, d'amener les messages. etc."

Objet de travail de la bande dessinée photographique. - Association Regards

Travail de mémoire

Petite retouche coiffure pour "Jacotte", de la part d'Elsa, enseignante, improvisée coiffeuse et maquilleuse. © Radio France - Lisa Guinic

Annie, la "Jacotte" de notre temps, et Elsa, passante de la gare des Versannes, à la jolie robe verte à carreaux typique des années 40 - mais enseignante dans la vraie vie - espèrent que le roman photo circulera dans les écoles. Elles considèrent que le travail de mémoire fonctionne toujours mieux auprès des jeunes avec une histoire inscrite localement.

Cèline Malèvre est la photographe. Paul Calvier Huet l'iconographe, en charge de notamment de "dépolluer" les photos de la modernité et de l'anachronisme. © Radio France - Lisa Guinic

Deux autres journées de tournage sont prévues à l'automne pour compléter les 64 photos prises ce samedi . L'association espère publier le roman photo en février 2024, pour les 80 ans de "l'attaque des Rivières basses". Le budget de réalisation du projet s'élève entre 16 000 et 17 000 euros.