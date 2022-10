EN IMAGES - En Dordogne, un parcours hanté pour Halloween au château de Tiregand

C'est les vacances de la Toussaint et en Périgord, c'est le moment de venir frissonner dans les châteaux hantés. De plus en plus de châteaux en Dordogne ouvrent pour Halloween avec des escape-game, ou des décors remplis de citrouille pour les enfants. C'est le cas du château de Bridoire ou de celui de Hautefort cette année, mais aussi du château de Duras en Lot-et-Garonne. Petit nouveau cette année, le château de Tiregand , à Creysse, à cinq minutes de Bergerac. Le château vient d'être repris en mars par Louis Guyot, 25 ans, dont la famille possède déjà le château de Bridoire. C'est l'une des toutes premières fois qu'il ouvre au public, après un parcours sur Arsène Lupin pendant l'été 2022.

Séance de spiritisme dans les salons XVIIIe du château. © Radio France - M. B.

Un groupe de visiteurs joue le jeu des 5 différences entre les couverts de la table. © Radio France - M. B.

Le grand escalier, relooké pour Halloween. © Radio France - M. B.

Louis Guyot, qui a repris le château, a mis les décors au point avec sa mère. © Radio France - M. B.

Certaines pièces du château sont superbes. © Radio France - M. B.

La baignoire, rouge de sang, brrr! © Radio France - M. B.

L'entrée coûte 13,50 pour un adulte, 9 euros pour un enfant, la visite hantée continue jusqu'au 6 novembre avec des nocturnes jusqu'à 22 heures de vendredi 28 octobre à lundi 31 octobre. Aux prochaines vacances, le château proposera une visite à thème du Père Noël et ses lutins, avant une visite sur le thème du Cluedo en février 2023.