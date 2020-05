EN IMAGES - En Mayenne, avec le déconfinement, des parcs et des châteaux rouvrent au public

A cause de la pandémie de Covid-19, pendant plusieurs semaines, les parcs et jardins des châteaux, qui font partie du circuit patrimonial et touristique de la Route des Joyaux de la Mayenne, sont restés vides avec une cascade d'annulations, ce qui a causé de sérieux soucis financiers aux propriétaires.

Avec le déconfinement, 4 sites du circuit rouvrent leurs portes : "venez, nous vous attendons ! Avec les précautions d’usage, bien sûr : solution hydroalcoolique à disposition, respect des gestes barrières et distanciation entre les visiteurs n’appartenant pas à la même famille". L'occasion d'une agréable promenade en famille pour partir ou repartir à la découverte d'un exceptionnel patrimoine.

Parc du château de Craon : 47 hectares, le « petit Versailles » de la Mayenne; jardin à la Française, parc à l’anglaise, avec de nombreuses et originales « fabriques » : glacière, lavoir, pigeonnier, bassin des cygnes

Château de Craon en Mayenne

Jardins du château d’Hauterives à Argentré : devant le château, de belles écuries restaurées, un pigeonnier et la chapelle entourent la cour d’honneur ; à l’arrière on accède par un bel escalier à un ravissant jardin en terrasse, ornée de buis et de roses dans une symétrie à « la française ».

château d'Argentré en Mayenne

Château de Magnanne à Ménil : ce cadeau du Roi Soleil au début du XVIIIème siècle vous étonnera par son imposante façade avec un escalier à double révolution, ses gargouilles et ses épis de faîtages.

Sur la Route des Joyaux de la Mayenne

Château des Arcis à Meslay-du-Maine : promenade romantique autour d’un vaste étang ; roseraie, île labyrinthe, jardin Renaissance ornés de fleurs vivaces, canaux. Des parcours ludiques sont proposés aux enfants dès trois ans.