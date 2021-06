EN IMAGES - En Mayenne, partez à la découverte des techniques alternatives de jardinage au naturel

Ce week-end, 12 et 13 juin, le CPIE Mayenne Bas-Maine, le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement, organise l'opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel" afin de découvrir le jardinage sans produits chimiques. Dans le département, 15 jardins ouvrent au public.

A Martigné-sur-Mayenne - Facebook CPIE Mayenne Bas-Maine

Il s’agit d’aller à la rencontre de jardiniers amateurs.

Le jardin des Aromatics à Mayenne - CPIE Mayenne-Bas-Maine

Et ce week-end, c'est l'occasion de découvrir et d'apprendre des trucs et astuces sur les techniques alternatives aux produits chimiques.

Le jardin de l'association Jardins Vivants sur la commune de Villaines-la-Juhel - Facebook CPIE Mayenne Bas-Maine

"Engrais verts, gestion de l’eau de pluie et systèmes d’arrosage, compostage, espèces peu demandeuses en eau et techniques anti-sécheresse, bio et beau, ces thématiques seront à l’honneur comme chaque année depuis près de dix ans" indique, sur son site, le CPIE.

Le jardin de Madeleine et Pierre à Port-Brillet - CPIE Mayenne Bas-Maine

Pour visiter un jardin, il faut réserver à l'avance.