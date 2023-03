EN IMAGES - En bottes de cow-boy, des danseurs s'affrontent dans une compétition de country line en Dordogne

Le DJ lance la musique. Les hommes s'avancent, ils portent un chapeau de cow-boy. Les femmes ont toutes de superbes robes colorées, qu'elles changent à chaque nouvelle chorégraphie. Dimanche 12 mars, Trélissac accueillait les qualifications interrégionales de Country & Line. 120 danseurs, venus de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi d'Occitanie, d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Paca se sont affrontés pour un ticket en finale du championnat de France et de la Coupe de France.

ⓘ Publicité

loading

Danse en ligne

Dans le public, Sylviane est absorbée par la prestation. Après les duos, place aux solos. "Vous allez voir comment elle danse. Tout le monde la connaît. Il y a tout : le déhanché, tout", dit-elle, en montrant Noémie du doigt, une jeune danseuse de 14 ans, originaire du Cantal. Noémie participe dans la catégorie "avancé".

Plantés dans les quatre coins de la salle, les juges attribuent des notes pour la performance technique et artistique. Chaque participant a cinq, parfois six chorégraphies à assurer, sur des danses différentes et imposées : polka, valse, tow step, chacha ou encore west coast. Tout le monde a des bottes aux pieds. "En dessous, c'est en feutrine. C'est une matière souple, pas comme des santiags hyper raides. C'est ce qui permet d'avoir un appui du pied incroyable", sourit Chloé. Elle a de la chance, elle a été sélectionnée en équipe de France.

"La musique évolue, et nous avec"

Dans la catégorie "expert", Virginie décroche une médaille d'or. Elle vient de l'Aveyron. "Je suis une pure cowboy à la base. J'ai découvert la country en allant faire des concours de tri de bétail", explique-t-elle. Quand elle a commencé en 2009, tout le monde s'habillait en cow-boy, des pieds à la tête. Mais ces dernières années, la discipline évolue. "Les chanteurs de country se mettent à faire de la pop, du rock. La musique évolue, et nous avec", dit-elle. De plus en plus de danseurs quittent le costume traditionnel, cela permet aussi de séduire les jeunes générations.

Les danseurs doivent performer sur cinq voire six chorégraphies différentes. © Radio France - Jeanne de Butler

Pendant la prestation, les juges en noir notent la technique et la performance artistique. © Radio France - Jeanne

120 danseurs venus de tout le sud de la France se sont retrouvés à Trélissac. © Radio France - Jeanne de Butler

Les danseurs portent des bottes à semelle en feutrine. © Radio France - Jeanne de Butler