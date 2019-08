En images - Encore une semaine pour admirer les épouvantails de Longuevillette, dans le nord de la Somme

Longuevillette, France

Il n'en revient toujours pas ! François Crépin, le maire de Longuevilette, près de Doullens dans la Somme a le sourire quand il raconte l'été que traverse son village. "Au moins 700 à 800 personnes sont venues voir nos épouvantails", s'enthousiasme l'élu.

François crépin, le maire de Longuevillette avec son avatar en paille © Radio France - François Sauvestre

Un épouvantail pas très sobre ! Il représente une dame ivre de retour des courses © Radio France - François Sauvestre

L'idée a germé dans sa tête et dans celle de sa femme et il a proposé aux quatre vingt habitants de Longuevillette de décorer le village avec ces bonhommes de paille. "Il y a eu un élan terrible, tout le monde a participé. Il y a vingt maisons habitées et vingt-cinq épouvantails", décompte le maire de Longuevillette qui compte déjà quatre fleurs au classement des villages fleuris.

Miss Longuevillette a aussi son épouvantail ! © Radio France - François Sauvestre

Cet épouvantail de gendarme est posté à l'entrée du village © Radio France - François Sauvestre

Les épouvantails sont encore là pour une semaine. Ils seront retirés après la traditionnelle fête de la fin du mois d'août ce dimanche 25 août. Un rendez-vous avec moules frites au menu et qui, là encore attire les foules. "La population de Longuevillette va être multipliée par quatre", détaille François Crépin.