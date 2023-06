EN IMAGES - Entre 800 et 1.000 personnes réunies pour un grand événement de géocaching en Moselle

"Allez Francis, on va essayer celle à 400 mètres !" Le nez braqué sur leur smartphone, Magali et Francis, un couple de retraités venu de l'Hérault, sont déjà à la recherche de leur première cache. Depuis le vendredi 9 juin, des centaines de géocacheurs venus de toute l'Europe se retrouvent à Koenigsmacker, entre Thionville et Sierck-les-Bains pour un "Méga event", le troisième organisé en France cette année.

Entre 800 et 1.000 personnes sont réunies pour pratiquer le géocaching, cette activité qui consiste à retrouver des boites cachées dans la nature ou en ville, et géolocalisées sur une application. Plus de trois millions de caches sont répertoriées dans le monde entier, dont plusieurs milliers en Moselle. Pour cet événement spécial, l'association Trip Team Moselle, qui organise le week-end, a caché 80 boites supplémentaires autour de l'abri du Bichel Sud, enfoncé dans la forêt. Ces caches resteront disponibles après la fin de l'événement.

Challenge et découverte de paysages

Magali et Francis ne sont pas vraiment des novices. Ils s'adonnent au géocaching depuis 2009, et sont quasiment arrivés aux 22.000 caches découvertes. "Pas tout à fait", corrige Francis. "On est à 21.700 et des brouettes". "Moi, je le fais surtout pour le challenge", explique Magali, lunettes de vue sur le front. "Je me fixe des objectifs, par exemple dépasser tel joueur qui est arrivé à un certain nombre de caches. Mais lui non !"

Magali et Francis sont venus de l'Hérault pour participer à cet événement de géocaching en Moselle. © Radio France - Bastien Munch

Non, Francis ne joue pas pour le nombre de points. Plutôt pour "la découverte des lieux". "Sans cet événement, on ne serait jamais venus ici, en Moselle !" Magali sourit : "Nous qui pensions qu'il pleuvait tout le temps, avec ce grand soleil on est servis !"

"Trouvé en présence de France Bleu Lorraine"

"Magali, tu regardes bien le GPS", la recadre Francis. "Oui oui", répond-elle. "On est à douze mètres. Onze, dix, neuf, huit, sept, six, cinq mètres... L'indice, c'est 'poteau'." La Héraultaise scrute le paysage. "Ça doit être là-bas !" Le couple de retraités traverse la petite route de campagne en vitesse, direction un poteau électrique en bois. "Ça peut être partout, notamment au pied du poteau", fouille Francis.

Avec l'aide de France Bleu Lorraine, le géocacheur expérimenté tombe finalement sur une petite bouteille entourée de gros scotch, cachée dans les herbes. À l'intérieur : un "logbook", petit carnet où inscrire son pseudo pour marquer sa découverte de la cache. "Luxteam", peut-on déjà y lire, indiquant le passage d'une équipe luxembourgoise. Magali décide aussi de laisser un commentaire sur l'application : "Trouvé en présence de Bastien de France Bleu Lorraine. Merci au poseur. Et j'envoie !"

Préserver un patrimoine "méconnu"

Même si l'aspect ludique est primordial, ce genre d'événement de grande ampleur doit aussi permettre de faire découvrir le patrimoine local. "C'est ce qu'on a déjà fait en 2016 avec le Fort aux fresques d'Hestroff, ou en 2020 pour mettre en valeur l'U4 à Uckange", explique Yohann Perrot, président de l'association Trip Team Moselle. "Cet abri du Bichel Sud, on ne tombe pas dessus par hasard. C'est pas comme le Hackenberg, on est sur un fort plus petit, plus méconnu, il n'y a pas de panneau dans le village, mais il mérite tout autant le coup d'oeil."

Yohann Perrot et Christophe Jeandel ont organisé ce "Méga event" de géocaching. © Radio France - Bastien Munch

Les 180 places pour visiter le site pendant ce week-end du "Méga event" sont d'ailleurs toutes parties en moins d'un mois. Un coup de pouce bienvenu pour l'Association Mémoire des Intervalles de la Ligne Maginot (Amilm), qui gère l'abri fortifié. "Depuis le Covid-19, une partie de nos membres, assez âgés, ont eu du mal à revenir", explique Olivier Terver, secrétaire de l'Amilm. "Cet événement va nous permettre de remettre la machine en route et d'attirer de nouveaux membres, pour renouveler nos bénévoles."

Les équipes de Trip Team Moselle se sont préparées à accueillir plusieurs centaines de geocacheurs devant l'abri du Bichel Sud. © Radio France - Bastien Munch

"On n'a pas de vocation touristique", précise Olivier Terver. "On veut juste avoir les fonds nécessaires à nos travaux d'entretien et de rénovation, pour continuer à faire vivre cet abri. C'est un vrai patrimoine, il n'y a pas beaucoup d'abris dans cet état sur la ligne Maginot. Sur tout l'est de la France, on en a peut-être trois qui sont retapés dans le même état que le Bichel Sud. C'est un trésor à préserver."

L'abri du Bichel Sud en images

L'abri du Bichel Sud a été construit au début des années 30. © Radio France - Bastien Munch

L'Association Mémoire des Intervalles de la Ligne Maginot entretient le site depuis 20 ans. © Radio France - Bastien Munch

Le site fortifié est assez méconnu des Mosellans, caché dans la forêt. © Radio France - Bastien Munch

Des visites de l'abri du Bichel Sud sont organisées certains dimanches et sur demande. © Radio France - Bastien Munch

Dans l'abri du Bichel Sud, la température est de 13 degrés toute l'année. © Radio France - Bastien Munch

Tout a été conservé pour montrer la vie des soldats de l'époque. © Radio France - Bastien Munch

Les 180 places pour visiter le fort ce week-end ont affiché complet en moins d'un mois. © Radio France - Bastien Munch

Des moteurs de sous-marin servaient à faire fonctionner l'abri du Bichel Sud. © Radio France - Bastien Munch