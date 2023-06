EN IMAGES - Retour à la Belle Époque à l'occasion de "Soulac 1900" en Gironde

Des milliers de visiteurs se retrouvent jusqu'à dimanche soir à Soulac-sur-Mer, ou plutôt Soulac-les-bains le temps d'un week-end. La 20ème édition de Soulac 1900 n'a pas manqué à la tradition : voitures anciennes, costumes, train à vapeur et musique de la Belle Époque.

À bord du train à vapeur entre Bordeaux et Soulac-sur-Mer

Soulac 1900, c'est d'abord le train à vapeur : Plus de quatre heures de voyage entre la gare Saint-Jean à Bordeaux et Soulac-sur-Mer avec deux arrêts pendant le voyage : Macau et Pauillac. De la 1ère à la 3ème classe, tous les voyageurs ont profité de la musique et des dégustations proposées. Une seule obligation pour ces voyageurs : être costumé comme en 1900.

Entre Bordeaux et Soulac-sur-Mer, 20 minutes d'arrêt en gare de Macau - Olivier Cabrolier

L'arrêt en gare de Macau, l'occasion d'une séance photos - Olivier Cabrolier

Des passagers de ce voyage dans le temps © Radio France - Olivier Cabrolier

Ambiance musicale et gouailleuse à bord du train et sur le quai © Radio France - Olivier Cabrolier

Dans les rues de Soulac-sur-Mer

Après le voyage à bord du train à vapeur, la cité balnéaire est à vous : en calèche, voitures anciennes, à pied bien-sûr, à la découverte des compagnies de cirque, groupes musicaux, artisans et producteurs locaux.

Après le train à vapeur, la calèche pour traverser le centre de "Soulac-les-bains" © Radio France - Hamza Elaafifi

En face de la basilique: marché d'antan, grande roue, manèges anciens © Radio France - Hamza Elaafifi

Les voitures anciennes de l'association "Les vieux volants Royannais" © Radio France - Hamza Elaafifi

Mary Estrade et son groupe: compositrice de l'hymne Soulac © Radio France - Hamza Elaafifi

La robe de Miss Aquitaine, Oriane Galvez Soto © Radio France - Hamza Elaafifi

30 000 visiteurs annoncés sous le soleil de Soulac-sur-Mer: ici la rue de la plage © Radio France - Hamza Elaafifi