EN IMAGES. Eurockéennes 2023 : le festival prend ses quartiers au Malsaucy

Les premiers coups de marteaux résonnent au bord de l'étang du Malsaucy, près de Belfort. Deux semaines avant le début des Eurockéennes, le site du festival commence à prendre forme. Depuis deux semaines, les premières équipes s'activent pour monter les premières structures et installer les premières cabanes.

ⓘ Publicité

L'entrée du festival des Eurockéennes est aménagée différemment cette année : plus d'espace pour davantage de fluidité dans l'accueil des festivaliers © Radio France - Cécile Da Costa

Les principaux changements se font dès l'entrée, sur le parking du Malsaucy. "On a optimisé les entrées", explique Jean-Paul Roland, le directeur du festival. "Tout le pari de notre organisation est de faire rentrer le public le plus vite possible." Le festival est déjà parvenu, lors d'édition précédente, à faire entrer jusqu'à 6.000 personnes par heure. Pour cette édition 2023, les organisateurs comptent sur un réaménagement des entrées pour fluidifier le flux.

Jusque-là, au niveau de l'entrée, des régies encombraient le passage. Elles sont désormais reculées, ce qui permet d'avoir un couloir d'entrée plus long. "Pour l'instant il n'y a que de la ferraille mais il y aura de l'habillage, des écrans...", décrit le directeur des Eurocks. "Avec ce qui nous est arrivé l'année dernière [ un violent orage dès le premier soir ], on souhaite que la bienvenue des festivaliers soit plus marquée."

Une première scène montée

La grande scène des Eurocks change d'apparence : plus grande, et surmontée de trois grandes arches. La capacité devant cette scène reste la même © Radio France - Cécile Da Costa

Autre nouveauté, à quelques pas de là : la grande scène des Eurocks change un peu de visage. Fini la grande structure rectangulaire. La scène qui accueillera de grandes têtes d'affiche du festival, comme Indochine dimanche soir, est désormais surmontée de trois immenses arches. Devant cette scène, jusqu'à 25.000 personnes pourront profiter des concerts, comme lors des éditions précédentes.

Pas vraiment d'inquiétude à avoir, en cas de nouveaux gros orages. "Vu le poids du bébé [80 tonnes], il peut y avoir des vents à 100 km/h, ça ne bougera pas", estime Romuald, régisseur général des techniciens sur le site.

La nouvelle grande scène des Eurockéennes, qui accueillera notamment Orelsan, vendredi, et Indochine, dimanche soir, commence à prendre forme. © Radio France - Cécile Da Costa

"On arrive sur un terrain vide et on y installe une petite ville"

Mais il n'y a pas que les installations musicales à monter. Tout le monde s'affaire pour mettre en place les buvettes, toilettes, installations électriques et arrivées d'eau. "On arrive sur un terrain vide et magnifique, il faut le dire", raconte Romuald. "Et on y installe en quelques semaines une petite ville, voire deux si on compte le camping."

En deux semaine, déjà plus de cent personnes sont arrivées sur le site du Malsaucy pour préparer les festivités. Et jour après jour, techniciens et prestataires continuent d'affluer. Au total, pendant le festival, jusqu'à 4.000 personnes vont mettre la main à la pâte aux Eurockéennes. Une véritable fourmilière mais l'équipe d'installation doit tout de même composer avec un manque de main d'œuvre.

Sur le camp de base des techniciens des Eurocks, une alliance alsaço-franc-comtoise est à l'œuvre. Le gros des équipes est originaire d'une des deux régions. © Radio France - Cécile Da Costa

Au milieu de cette équipe grandissante, de belles histoires se créent. Près de l'entrée du festival, deux drapeaux flottent au dessus du camp de base des techniciens : le drapeau franc-comtois aux côtés du drapeau alsacien. Une manière de mettre tout le monde d'accord, dans cette équipe composée en grande partie de techniciens originaires des deux régions. "Forcément, on se chambre souvent parce qu'on est dans le Territoire de Belfort", témoigne Romuald, lui-même venu du Haut-Rhin. "On a mis les drapeaux, comme ça il n'y a pas d'histoire et on est tous logé à la même enseigne."

L'alliance alsaco-franc-comtoise se poursuit jusque dans l'assiette. "La choucroute à la cancoillotte... c'est pas terrible", s'amuse Romuald, qui avait originellement proposé le bretzel à la cancoillotte. "Ça, ça marche bien par contre !"

Cohabiter avec les pêcheurs

Pêcheurs et employés des Eurockéennes doivent cohabiter sur les bords de l'étang, alors que le chantier d'installation du festival a commencé. © Radio France - Cécile Da Costa

Forcément, toute cette agitation entraîne quelques nuisances autour de l'étang. Notamment pour les pêcheurs, qui cherchent le calme pour attraper les poissons. Leur point de pêche se situe juste en face de l'entrée du festival, où le va-et-vient des engins de chantier perturbe un peu le silence. "Eux, ils sont là toute l'année, ils sont chez eux, nous on débarque juste quelques semaines par an", reconnaît Romuald. Alors au fil des ans, ils ont appris à cohabiter.

"Maintenant ça se passe très bien, avec beaucoup d'échange et de partage entre eux et nous", assure Pascal Grosset, président de l’APTUA, l'association de pêche des travailleurs des usines Alstom. "C'est même le moment de l'année où on se retrouve avec les techniciens, on se connait maintenant. Ils sont bien conscients que ça gêne un peu les poissons, mais on se respecte mutuellement." A partir du 23 juin, leur cabane de pêche sera fermée.

Fermeture de la plage

Cela correspond au jour de fermeture, aussi, de la plage de l'étang du Malsaucy, ainsi que du tour de la Veronne. Une fermeture nécessaire pour que le festival des Eurocks prenne pleinement possession des lieux et installe, notamment, la dernière scène sur la plage.

Les Eurockéennes investissent peu à peu le site du Malsaucy, près de Belfort. A partir du 23 juin, la plage de l'étang ne sera plus accessible au public © Radio France - Cécile Da Costa