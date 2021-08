PHOTOS - Festival "Les rues barrées" à Auxerre : revoir enfin les comédiens

Les arts de la rues sous toutes leurs formes sont à la fête, depuis ce samedi à Auxerre. La 4e édition du festival "Les rues barrées" a lieu tout le week-end dans 7 lieux différents de la ville. Des sites de plein air mais clos, afin de mettre en place le contrôle des pass sanitaires. Les 10 compagnies sélectionnées proposent au total 32 représentations sur le week-end.

Le festival célèbre cette année sa 4e édition. © Radio France - Delphine Martin

C'est la compagnie "Les p'tits bras" qui a ouvert le festival samedi matin à 11h, sous un soleil déjà mordant. Cette troupe franco-belge installée dans la Drome propose un spectacle intitulé "bruits de coulisses", qui mêle humour, théâtre et cirque. Les acteurs et les acrobates nous plongent dans les coulisses d'une pièce de théâtre.

Pour le premier spectacle, samedi matin, le soleil était déjà vif... et les spectateurs cherchaient l'ombre. © Radio France - Delphine Martin

Le spectacle est drôle et le public conquis : "Magnifique ! Super bien ! Bluffant !", réagissent les premiers spectateurs qui reconnaissent qu'à certains moments, "ça vous retourne un peu l'estomac".

La compagnie "Les p'tits bras" est basée dans la Drome" © Radio France - Delphine Martin

On devine d'ailleurs sur les visages une joie presque enfantine : la joie de revoir enfin des artistes "en vrai". "Après tout cet enfermement du Covid, voir que ces personnes puissent venir et nous offrir ce type de spectacle, moi je trouve que c'est un beau cadeau", confie cette spectatrice. "Ah ça fait vraiment du bien, en plus avec le beau temps, vraiment c'est joyeux !", poursuit une autre dame, ravie.

16 spectacles sont prévus jusqu'à ce dimanche soir. © Radio France - Delphine Martin

Cette joie, cette forme de soulagement, sont partagés par les artistes comme Lucas, l'un des acrobates de la troupe : "ça fait un bien fou, en fait ! On a été pas mal soutenu par le gouvernement. On a pu répéter, continuer à créer pendant tout ce temps de Covid, mais notre intérêt, c'est quand même de jouer devant le public. Et ça y est ! Là, on sait pourquoi on vit".

32 spectacles sont proposés tout au long du week-end. © Radio France - Delphine Martin

Le programme de ce dimanche après-midi :