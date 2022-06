EN IMAGES - figures et acrobaties : le FISE Xperience pour la 8ème année à Canet-en-Roussillon

Ils jouent avec les lois de la gravité en BMX et en roller. Environ 150 riders participent depuis ce vendredi 17 juin au FISE Xperience, la tournée du FISE, le Festival International des Sports Extrêmes à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales). Après Tignes, Reims et avant Thonon-les-Bains et Le Havre, les tremplins de la compétition née à Montpellier font étape pour la huitième fois au théâtre de la mer. 15.000 spectateurs sont attendus sur l'ensemble du week-end.

Le BMX est une épreuve olympique depuis les JO de Pékinà l'été 2008. De quoi donner du crédit et encore plus de visibilité à la discipline. "Il y a beaucoup de mairies qui sont maintenant attirées par des projets comme le nôtre, qui ont changé de discours sur les sports urbains. On le sent aussi sur les pratiquants. On a de plus en plus de filles en BMX et ça c'est top parce que c'est exactement ce qu'on cherche. On le ressent aussi sur le niveau, qui a beaucoup progressé dans toutes les catégories d'âge", affirme Francis Guichardot, responsable de la tournée FISE Xperience à Canet-en-Roussillon.

Avant les pros en fin d'après-midi, les jeunes riders ont pris possession des tremplins du FISE, à Canet-en-Roussillon. © Radio France - Thomas Vichard

Dernier jour de compétition pour le FISE Xperience à Canet-en-Roussillon ce dimanche avec les finales de chaque catégorie, entre 9h30 et 19h. Programme complet à retrouver ici.