EN IMAGES - Folies Béarnaises : Cinq cars de Béarnais en route pour Paris ce samedi

Plus de 2 000 brebis, vaches et chevaux du Béarn vont défiler sur les Champs Elysées ce dimanche pour les Folies Béarnaises, une transhumance organisée en plein Paris. Ils seront accompagnés de 350 artistes. France Bleu Béarn Bigorre vous la fait vivre de 11h à 17h dans une émission spéciale.

Cinq cars de musiciens, comédiens et circassiens du Béarn et de la Bigorre ont pris la route ce matin vers 7h30 pour rejoindre Paris et les Champs Elysées.

Pause repas à Niort pour le convoi de Béarnais. © Radio France - Eric Bentahar

Ils défileront aux côtés de 2 022 brebis, vaches et chevaux pour les Folies Béarnaises, une transhumance organisée sur la "plus belle avenue du monde" à l'occasion de la clôture du Salon international de l'Agriculture.

A vivre en intégralité sur l'antenne de France Bleu Béarn Bigorre

Un spectacle rodé et préparé le week-end dernier en Béarn, à Pontacq, où les habitants ont pu avoir un aperçu du défilé de ce dimanche 6 mars. Il sera bien entendu à suivre sur France Bleu Béarn Bigorre, qui s'installe sur les Champs Elysées de 11h à 17h pour une émission spéciale.